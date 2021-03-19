На стороне Анджелины Джоли: сын Брэда Питта Мэддокс отказался от его фамилии и выступил против него в суде

Анджелина Джоли и Брэд Питт решили развестись больше четырех лет назад. Казалось бы, все вопросы должны быть уже решены и каждый мог бы начать новую жизнь, но нет. Разбирательства между бывшими супругами, а теперь и их детьми – продолжаются. В начале февраля стало известно, что 14-летняя дочь пары – Шайло – отказалась от фамилии Брэда. Сделала она это пока не официально, а лишь на своей закрытой странице в социальной сети. Теперь ее примеру последовал и брат Мэддокс. Us Weekly сообщил, что на днях он выступил на очередном судебном заседании, посвященном бракоразводному процессу своих родителей, где свидетельствовал против Питта. Кроме того, он попросил убрать из своих инициалов фамилию отца в официальных документах и подписать его везде как Мэддокс Джоли.

Мэддокс уже дал свои показания в продолжающихся спорах об опеке, и это было не очень лестно по отношению к Брэду. Он не захотел использовать фамилию Питта в документах, что не является законным, указав вместо этого только Джоли. Мэддокс хочет официально сменить фамилию, оставив только фамилию матери. Но Анджелина это не поддерживает, – рассказал инсайдер Us Weekly.

Анджелина и Мэддокс

Брэд Питт для BrioniЕще в прошлую пятницу Анджелина Джоли подала в суд новые документы, в которых Брэд Питт обвиняется в домашнем насилии. В них говорится, что актриса и ее дети – 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 14-летняя Шайло и 12-летние близнецы Нокс и Вивьен – готовы предоставить доказательства в защиту этих обвинений.

После этого источник из окружения Брэда заявил СМИ, что Анджелина просто пытается отомстить бывшему супругу:

За последние четыре с половиной года Анджелина подала ряд заявлений, которые были рассмотрены судом и признаны необоснованными. Анджелина и раньше использовала детей, чтобы причинить боль Брэду, и сейчас данный поступок наводит на те же мысли. Эта утечка документов была сделана, чтобы навредить Брэду.

Напомним, Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014 году в небольшом замке на юге Франции. Два года спустя, в сентябре 2016-го, актриса подала на развод, сославшись на непримиримые разногласия. Произошло это на следующий день после их ссоры на борту частного самолета. Журнал Us Weekly узнал подробности скандала. Во время перелета из Ниццы в Лос-Анджелес Питт сильно напился и начал спорить с Анджелиной, в ссору вмешался Мэддокс, после чего Брэд довольно грубо ему ответил, чем спровоцировал у Джоли приступ гнева.

Анджелина Джоли для Guerlain

Перед приземлением в аэропорту Миннесоты на дозаправку Анджелина потребовала, чтобы супруг протрезвел, однако он отказался следовать ее указаниям. Служащие аэропорта слышали, как пара ругается, еще до того, как к самолету подали трап. Последующее расставание сопровождалось заседаниями в суде и не самыми приятными новостями по поводу пары в СМИ. В течение следующих 4 лет Брэд прошел лечение в реабилитационной клинике и дал большое интервью о борьбе с алкогольной зависимостью, и бывшая супруга после этого значительно смягчилась по отношению к нему.