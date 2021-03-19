«Все украдено у S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля» – разработчики Fallout 3 выплатят 45 млн долларов компенсации GSC

Основатель GSC Game World, создатель трилогии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R и серии игр «Казаки» Сергей Григорович, получил 45 миллионов долларов компенсации, выиграв судебное дело по вопросу авторского права на интеллектуальную собственность у компании Bethesda Softworks.

Григорович обвинял разработчиков Fallout 3 в плагиате идей из игры S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля.

– Нихрена эта беседа сама придумать не могла. Год выхода Теней Чернобыля – 2007. Фаллаут 3 – 2008. Украли у меня мутантов, радиацию, оружие, сталкеров, атмосферу зоны. Причем не просто сперли, а еще и все просрали. У них плоть называется брамином, украинский АКМ-74/2 с житомирского оружейного склада – китайским автоматом, что уже говорить про то, что вместо сталкеров у костра, играющих душевные аккорды на гитаре, есть радио, и там крутят какую-то попсу из 50-х. Раньше убогие поделки Fallout 1 и 2 выходили в формате платформера, вид сверху. И даже тут они не смогли сделать самостоятельно и перешли на вид от первого лица, – сказал Григорович.

В GSC пообещали потратить большую часть выплаченной компенсации на создание и продвижение игры S.T.A.L.K.E.R 2, анонсированной на 2021 год.

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