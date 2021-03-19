 

«Все украдено у S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля» – разработчики Fallout 3 выплатят 45 млн долларов компенсации GSC

19.03.2021, 9:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Основатель GSC Game World, создатель трилогии компьютерных игр S.T.A.L.K.E.R и серии игр «Казаки» Сергей Григорович, получил 45 миллионов долларов компенсации, выиграв судебное дело по вопросу авторского права на интеллектуальную собственность у компании Bethesda Softworks.

Григорович обвинял разработчиков Fallout 3 в плагиате идей из игры S.T.A.L.K.E.R: Тень Чернобыля.

– Нихрена эта беседа сама придумать не могла. Год выхода Теней Чернобыля – 2007. Фаллаут 3 – 2008. Украли у меня мутантов, радиацию, оружие, сталкеров, атмосферу зоны. Причем не просто сперли, а еще и все просрали. У них плоть называется брамином, украинский АКМ-74/2 с житомирского оружейного склада – китайским автоматом, что уже говорить про то, что вместо сталкеров у костра, играющих душевные аккорды на гитаре, есть радио, и там крутят какую-то попсу из 50-х. Раньше убогие поделки Fallout 1 и 2 выходили в формате платформера, вид сверху. И даже тут они не смогли сделать самостоятельно и перешли на вид от первого лица, – сказал Григорович.

В GSC пообещали потратить большую часть выплаченной компенсации на создание и продвижение игры S.T.A.L.K.E.R 2, анонсированной на 2021 год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / В Сколково разработали умный автоответчик для государственных учреждений «Песков-1»

01.11 / Эксперт: перемирие по Карабаху возможно, но условий для этого сейчас нет

06.09 / В жидкости для электронных сигарет обнаружили новые токсичные вещества

14.02 / На Дальнем Востоке задержали двух рыбаков, раскачивавших лодку

22.10 / Мнение: Ефремову решили изменить приговор

06.09 / Ученые назвали кальциевую соль «лекарством от старости»

11.07 / В Приморье водитель «атаковал» детскую площадку и припаркованные рядом авто

18.03 / Мнение: Хроника противостояния Роскомнадзора и Твиттера

17.12 / Глобальная сеть: подборка русскоязычных материалов

24.12 / Принц Гарри и Меган Маркл представили необычную рождественскую открытку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска