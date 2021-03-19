Германия выступила за общеевропейские санкции против Беларуси

Германия самостоятельно не вводит санкции против режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, поскольку в Евросоюзе договорились сообща принимать решения о штрафных мерах. Это касается и официального Минска, пояснил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью “Немецкой волне” 18 марта.

По информации министра, все санкции в отношении Беларуси принимали в ЕС единогласно. Определяя жесткость санкций, нужно стремиться к тому, чтобы они касались непосредственно виновных, а не всех граждан, подчеркнул Маас.

Когда речь идет о санкциях, нужно учитывать их экономические последствия, поэтому Евросоюз в случае Беларуси решил создать список ответственных за происходящее в стране, сказал он. Такие меры касаются не только лично Лукашенко, но и всего его аппарата, отметил глава МИД Германии. По его словам, “правитель Беларуси цепляется за власть, используя диктаторские методы, и попирает либеральные ценности”.

В Беларуси с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций. 10 марта стало известно, что Евросоюз начал работу над четвертым пакетом санкций против Беларуси. По информации СМИ, они могут быть сосредоточены на сотрудниках полиции и служб безопасности.

—