 

В Украине за сутки подтвердили более 15 тыс. новых случаев COVID-19

19.03.2021, 9:24, Новости дня
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В Украине за последние сутки подтвердили 15 850 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом 18 марта в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

“15 850 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 марта 2021 года. В частности, заболели 830 детей и 401 медработник. Также за прошедшие сутки госпитализировано 4444 человека, летальных случаев – 262, выздоровело 4592 человека”, – написал он.

Сутками ранее в стране выявили 15 053 случая COVID-19 и зафиксировали 267 смертей.

18 марта в Украине провели 115 274 тестирований на коронавирус, из которых 53 379 – методом ПЦР, 21 241 – методом ИФА и 40 654 экспресс-тестов на антиген.

Наибольшее количество новых случаев зарегистрировано в Киеве (1210), Львовской (1140), Киевской (1134), Харьковской (1085) и Винницкой (948) областях.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 1 519 926 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 29 515 пациентов, выздоровело 1 248 782 человека.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/894327594443570

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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