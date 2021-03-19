 

Сенаторы США представили закон о помощи Украине – до $300 млн в год военной помощи и представитель на встречах нормандского формата

19.03.2021, 9:24, Новости дня
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Группа сенаторов США повторно представила законопроект об усилении партнерства США и Украины в сфере безопасности. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба комитета по международным делам при Сенате.

Под документом подписались сенаторы-демократы Боб Менендес (глава комитета), Крис Мерфи, Джин Шахин и республиканцы Джим Риш, Роб Портман и Джон Баррассо.

“В интересах поддержки обороны Украины и продвижения американских ценностей и внешнеполитических приоритетов я с гордостью присоединяюсь к возобновлению действия закона о партнерстве в области безопасности Украины – долгосрочного пакета помощи в области безопасности, который демонстрирует нашу двухпартийную приверженность безопасной Украине”, – заявил Менендес.

Документ предполагает определить взаимоотношения с Украиной в сфере безопасности на ближайшие пять лет. Основные положения законопроекта:

призвать администрацию назначить специального посланника для Украины, который будет выполнять функции связующего звена США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовать диалогу между черноморскими странами;
разрешить предоставлять украинской армии помощь на сумму до $300 млн в год, включая летальное оружие;
выделять каждый год $4 млн на обучение украинских офицеров;
призвать Государственный департамент создать совместную с Европой рабочую группу по Украине;
требовать отчета Министерства обороны и Госдепартамента о возможностях и потребностях вооруженных сил Украины, плана оказания помощи США в области безопасности Украине;
ускорить передачу Украине лишних оборонных изделий (excess defence articles) и призвать страны-партнеры делать то же самое.

Этот законопроект был внесен 30 июля 2020 года на предыдущую сессию Конгресса США, но не был проголосован. Чтобы стать законом, он должен быть принят как Палатой представителей, так и Сенатом, а затем подписан президентом.

В марте министерство обороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон также подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие.

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

С 2014 года США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд как в области безопасности, так и вне ее.

В документе “Видение Джо Байдена отношений Америки с Украиной”, который обнародовал в октябре прошлого года штаб избранного президента США Джо Байдена, говорилось, что Байден намерен добиваться завершения войны на Донбассе. Демократ Байден будет оказывать Украине военную помощь, в том числе летальным оружием, чтобы помочь защититься от России, сказано в документе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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