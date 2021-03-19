Экс-сотрудница ЦИК, уволившаяся из-за поста о вибраторе, будет заниматься коммуникациями реформы госслужбы

Экс-помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Яременко, уволившаяся после поста о вибраторе, станет внештатным консультантом парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти. Об этом она сообщила в своем Facebook-блоге 18 марта.

По словам Яременко, эту должность ей предложил председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

“Мне написал Александр Корниенко и предложил присоединиться к реформе. Какая ирония: я уволилась, потому что старая система не терпит таких, как я (я считаю это для нее большой потерей. И это не нарциссизм)… А теперь я буду голосом реформы государственного управления”, – написала она.

Также Яременко добавила, что в качестве консультанта будет заниматься глобальной коммуникацией реформы государственной службы.

https://www.facebook.com/badmama.com.ua/posts/1571779829697712

Яременко, которая ведет блог под псевдонимом Bad Mama, 28 февраля в Facebook опубликовала пост, где рассказала, что на День святого Валентина ей подарили поломанный вибратор. После волны хейтерских комментариев она приняла решение уволиться из Центризбиркома.

Она написала, что приняла такое решение, потому что хочет быть открытой, а также из-за того, что команда, которую она создала, должна продолжить работу, “не подвергаясь рискам новых вбросов и атак”.

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