 

Экс-сотрудница ЦИК, уволившаяся из-за поста о вибраторе, будет заниматься коммуникациями реформы госслужбы

19.03.2021, 9:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Экс-помощница главы Центральной избирательной комиссии Анжела Яременко, уволившаяся после поста о вибраторе, станет внештатным консультантом парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти. Об этом она сообщила в своем Facebook-блоге 18 марта.

По словам Яременко, эту должность ей предложил председатель партии “Слуга народа” Александр Корниенко.

“Мне написал Александр Корниенко и предложил присоединиться к реформе. Какая ирония: я уволилась, потому что старая система не терпит таких, как я (я считаю это для нее большой потерей. И это не нарциссизм)… А теперь я буду голосом реформы государственного управления”, – написала она.

Также Яременко добавила, что в качестве консультанта будет заниматься глобальной коммуникацией реформы государственной службы.  

https://www.facebook.com/badmama.com.ua/posts/1571779829697712

Яременко, которая ведет блог под псевдонимом Bad Mama, 28 февраля в Facebook опубликовала пост, где рассказала, что на День святого Валентина ей подарили поломанный вибратор. После волны хейтерских комментариев она приняла решение уволиться из Центризбиркома.

Она написала, что приняла такое решение, потому что хочет быть открытой, а также из-за того, что команда, которую она создала, должна продолжить работу, “не подвергаясь рискам новых вбросов и атак”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Слишком знаменит, брутален и староват — обозреватель DT о перспективе увидеть Тома Харди в роли агента 007

29.09 / США пригрозили Ираку «уйти, хлопнув дверью»

07.01 / Количество больных COVID-19 в мире превысило 87 млн

04.07 / Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

24.02 / Ученые сравнили эффективность «сов» и «жаворонков»

07.10 / Правительство ФРГ отреагировало на публикацию отчета Организации по запрещению химического оружия об отравлении Навального

30.01 / При администрации Байдена интерес США к Украине и событиям в стране однозначно вырос – Зеркаль

30.01 / Быть партнёром, а не вассалом – Макрон поделился своим видением отношений ЕС с США

15.08 / Япония захотела стать «шестым глазом» в разведывательном альянсе

31.12 / Решетилова: Гранаты, подложенные маме Шабунина, – спойлер 2021 года. Анонс, что нам будут закрывать рты всеми способами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска