Ученые предлагают лечить COVID-19 корейской квашеной капустой

Ученые полагают, что квашеная пекинская капуста способна защитить от заражения коронавирусом или развития осложнений COVID-19. Жители Северо-Восточной Азии реже умирают от этого инфекционного заболевания, а в данном регионе одним из распространенных блюд является кимчхи.

В Германии ученых заинтересовал вопрос, почему в некоторых регионах Азии люди реже умирают от COVID-19. Тогда сотрудник берлинского университета «Шарите» Жан Буск решил провести собственное исследование. Его результаты показали, что жители азиатских стран часто употребляют в пищу много специй и ферментированные овощи, например квашеную пекинскую капусту — кимчхи.

По словам профессора Университета Ихва в Южной Корее Кима Тэ Гюна, кимчхи является ценным источником лактобактерий и антиоксидантов. В составе этого блюда содержатся вещества, помогающие укрепить иммунитет, а также препятствующие развитию тяжелых форм COVID-19. Такие вещества, как сульфорафан, аллицин, капсаицин и гингерол содержатся в капусте, имбире, чесноке и красном перце. Именно эти вещества помогают смягчить симптомы инфекции и течение всей болезни.

Положительное воздействие кимчхи было доказано экспериментальным путем. Ученые давали квашеную пекинскую капусту 15 пациентам с COVID-19, после этого у них подавлялись симптомы. Если же употребление этого продукта происходило на регулярной основе, то в легких сокращался уровень фермента, который коронавирус использовал для проникновения в организм.

Источник: tass.ru