«Маразм крепчал»: Дмитрий Киселев покажет документальный фильм о старческой деменции Байдена

Генеральный директор информационного агентства «Россия сегодня»Дмитрий Киселев анонсировал выход фильма-расследования о состоянии здоровья президента США Джо Байдена. Создатели фильма обещают продемонстрировать доказательства недееспособности американского лидера.

Новая работа Киселева охватывает почти всю жизнь Байдена с самых юных лет и вплоть до его избрания президентом Америки. Расследование содержит многочисленные документы и свидетельства очевидцев. Найденная информация подтверждает, что первые проблемы с памятью у Байдена появились еще в детстве. Он не мог запомнить названия всех гендеров и с трудом проходил зеркальный тест. Киселев провел месяц в американской клинике неврозов имени Альцгеймера и прошел тот же самый курс лечения, который назначали Байдену во время предвыборной кампании. Журналисту удалось раздобыть выписку из медицинской карты американского лидера и его результаты IQ-теста, которые он покажет в своем фильме.

«Байден — старый больной человек, не то что Владимир Путин, чья физическая форма и ясность ума становятся только лучше с каждым годом пребывания на посту президента. Главу американского государства просто использует его окружение и ждет, когда его заменит Камала Харрис. Как вообще человек, который не помнит название собственной страны и имена своих детей, может владеть красной кнопкой? Мы постараемся дать ответы на эти животрепещущие вопросы», — говорится в анонсе фильма.

Премьера расследования запланирована в ближайшее воскресенье на канале Россия 1.

—