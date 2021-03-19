 

Собянин предложил Крыму перейти на электробусы

19.03.2021, 9:11, Разное
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам о темах, которые обсуждались в беседе с главой Крыма Сергеем Аксёновым в ходе онлайн-конференции. Столичный градоначальник предложил коллеге отказаться от троллейбусной системы на полуострове в пользу электробусов, успешно используемых в Москве.

«Сергей Валерьевич, вы понимаете, что Крым должен быть одним из передовых российских регионов. Вы молоды, а молодость – это преимущество. В то же время на полуострове осталось много архаического советского наследия. Вот, например, крымский троллейбус. Пора переходить на менее энергозатратный транспорт – электробус. Контактная сеть – лишние проблемы. Отключается электричество и всё. Троллейбус стал на полпути между Симферополем и Ялтой. К тому же в большинстве троллейбусов нет вай-фая. Нужно переходить на электробусы, иначе безнадёжно отстанете», – заключил Собянин.  

Московский градоначальник заявил, что передаст в республиканскую собственность два электробуса, временно находящихся в ремонте. Также Собянин предложил открыть в Симферополе филиал парка «Зарядье».

Крымский троллейбус — уникальная междугородная троллейбусная система в Крыму. Междугородная трасса связывает Симферополь с курортами Южного берега Крыма и включает самый длинный в мире междугородный троллейбусный маршрут (84 км; от Симферопольского аэропорта — 96 км); наличие на ряде участков 4-путных (по 2 линии в каждом направлении (Симферополь) и даже 6-путных участков (тройное кольцо в Алуште), позволяющих производить опережение одного троллейбуса другим (например, городского междугородным) с минимальным использованием воздушных стрелок, только подчёркивает уникальность системы.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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