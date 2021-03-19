 

Кипр решил упростить правила въезда для россиян

19.03.2021, 8:52, Новости дня
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Туристы из РФ с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина, сообщил министр туризма страны Саввас Пердиос, информирует АТОР.

Пердиос заявил, что РФ будет перемещена из «серой» в «красную» категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за 24 часа до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass, передает РИА «Новости».

Российские туроператоры пояснили, что ПЦР-тесты россиянам необходимо будет сдавать дважды: не позднее чем за 72 часа до вылета на Кипр, а также по прибытии на остров.

Пердиос подчеркнул, что Кипр гарантирует россиянам безопасный отдых с соблюдением всех протоколов защиты от коронавируса. По его словам, страна успешно борется с пандемией.

Ранее сообщалось, что Кипр решил еженедельно пересматривать требования к российским туристам.

В данный момент перелеты между Россией и Кипром ограничены, рейсы в Ларнаку осуществляются исключительно из Москвы авиакомпаниями «Аэрофлот» с периодичностью четыре раза в неделю и «Победа» один раз в неделю.

С августа 2020 года РФ начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.



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