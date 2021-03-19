Британцы раскритиковали Байдена за высказывание о Путине

Читатели британского издания Daily Mail, комментируя резкий выпад президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, предположили, что Соединенные Штаты возглавил психически неуравновешенный человек.

«В Белом доме засел псих…», – выразил мнение Deeez, передает РИА «Новости».

«Слабоумный Джо (Байден) идет! Осторожнее с ходунками!», – написал MYak.

«Разжигатель войн Байден решил начать с России», – считает psvensson75.

«Похоже, Байден вознамерился развязать Третью мировую», – поддержал предыдущего комментатора CarCarr.

«Это не Путин пытается извести Америку, а Байден», – полагает ViveLeTrump.

«Ну и ну, Байден – самый позорный президент за всю историю», – резюмировал Triumphantape.

Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».

Президент РФ Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в дет стве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – сообщил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.