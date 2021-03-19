«Президент не имеет права так говорить» – россияне осудили Байдена за обвинения в адрес Путина

Опрошенные на улицах Москвы русские практически единодушно осудили недавние заявления нового президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и вновь обвинил Россию во «вмешательстве» в американские выборы. По их мнению, президент США вообще не должен был делать подобных высказываний в публичном пространстве, пишет Euronews.

Слова Джо Байдена в ходе интервью с корреспондентом канала ABC, что он считает Владимира Путина «убийцей», вызвали большой скандал в российско-американских отношениях и вызов посла РФ в Москву для консультаций. А как к этому относятся простые россияне? Москвичи, опрошенные агентством AFP, были практически единодушны.

ПРОХОЖИЙ: Конечно, это недопустимая риторика в общении международных деятелей! Ну к чему хорошему это приведёт? Если одна ядерная держава будет другой ядерной державе, которая пусть и находится в неизмеримо худшей экономической ситуации, что-то объяснять… Зачем это?

ПРОХОЖИЙ: Конечно, это не помогает отношениям стран! И это не доказано, никакого суда не было. Можно так считать — но поскольку он публичное лицо, и не просто публичное лицо, а президент Соединённых Штатов, первой державы, на которую все ориентируются, он не имеет права так говорить.

ПРОХОЖАЯ: За такое заявление должна быть какая-то ответственность! Просто так бросаться такими фразами, на таком уровне — это просто невозможно оставить без внимания.

ПРОХОЖИЙ: Он пытается спровоцировать какой-то скандал, по всей видимости, ему нужно противостояние с Россией. Они всегда были нашими противниками.

ПРОХОЖИЙ: Я не воспринимаю эти слова всерьёз, потому что это сумбурный бред. К тому же он человек пожилой, у него уже старческий маразм, понимаете… И как бы, мало ли, что старик этот скажет. Скоро вы ещё и не такое услышите от Байдена!

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.