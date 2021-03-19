 

«Президент не имеет права так говорить» – россияне осудили Байдена за обвинения в адрес Путина

19.03.2021, 8:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Опрошенные на улицах Москвы русские практически единодушно осудили недавние заявления нового президента США Джо Байдена, который назвал российского лидера Владимира Путина «убийцей» и вновь обвинил Россию во «вмешательстве» в американские выборы. По их мнению, президент США вообще не должен был делать подобных высказываний в публичном пространстве, пишет Euronews.

Слова Джо Байдена в ходе интервью с корреспондентом канала ABC, что он считает Владимира Путина «убийцей», вызвали большой скандал в российско-американских отношениях и вызов посла РФ в Москву для консультаций. А как к этому относятся простые россияне? Москвичи, опрошенные агентством AFP, были практически единодушны. 

ПРОХОЖИЙ: Конечно, это недопустимая риторика в общении международных деятелей! Ну к чему хорошему это приведёт? Если одна ядерная держава будет другой ядерной державе, которая пусть и находится в неизмеримо худшей экономической ситуации, что-то объяснять… Зачем это? 

ПРОХОЖИЙ: Конечно, это не помогает отношениям стран! И это не доказано, никакого суда не было. Можно так считать — но поскольку он публичное лицо, и не просто публичное лицо, а президент Соединённых Штатов, первой державы, на которую все ориентируются, он не имеет права так говорить. 

ПРОХОЖАЯ: За такое заявление должна быть какая-то ответственность! Просто так бросаться такими фразами, на таком уровне — это просто невозможно оставить без внимания. 

ПРОХОЖИЙ: Он пытается спровоцировать какой-то скандал, по всей видимости, ему нужно противостояние с Россией. Они всегда были нашими противниками. 

ПРОХОЖИЙ: Я не воспринимаю эти слова всерьёз, потому что это сумбурный бред. К тому же он человек пожилой, у него уже старческий маразм, понимаете… И как бы, мало ли, что старик этот скажет. Скоро вы ещё и не такое услышите от Байдена!  

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Армения выразила надежду на достижение мира в Карабахе усилиями России

26.11 / В «Яндексе» появилась новая технология для анализа текстов

09.09 / Автоколонны снабжения сил коалиции в Ираке подверглись нападению

01.03 / Зеленский объявил о создании “суда в смартфоне”

02.08 / Медведчук с женой пересекли границу оккупированного Крыма – СМИ

07.07 / В TikTok отреагировали на обвинения в проблемах с безопасностью

28.09 / Путин сделает прививку от коронавируса российской вакциной

22.08 / При взрыве на заводе в Свердловской области пострадали двое рабочих

30.06 / США призвали Совбез ООН продлить оружейное эмбарго в отношении Ирана

14.11 / Жапаров подал документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Киргизии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска