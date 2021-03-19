 

В мире сделали уже 410 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

19.03.2021, 8:34, Новости дня
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Жителям планеты по состоянию на 19 марта по Киеву (вечер 18 марта по американскому времени) ввели уже больше 410 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

За последние сутки сделали более 9,96 млн прививок.

Вакцинация проходит в 132 странах.

Больше всего доз вакцины ввели в США – 115,7 млн. В тройку стран с наибольшим количеством сделанных прививок входят также Китай (64,98 млн) и Индия (38,92 млн). В странах ЕС привили 54,08 млн граждан.

По доле привитых как минимум одной дозой вакцины лидирует Израиль – 56,8% населения. На втором месте – Сейшельские острова (46,6%), а на третьем – ОАЭ (32,5%).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания, на 19 марта в мире подтвердили более 121,7 млн случаев коронавирусной инфекции. Скончалось 2,69 млн пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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