Боевики на Донбассе шесть раз нарушили режим тишины, один украинский военный погиб – штаб ООС

За прошедшие сутки, 18 марта, на Донбассе боевики шесть раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил в Facebook.

В частности, недалеко от населенного пункта Пивденное оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью.

Кроме того, вблизи населенного пункта Водяное в Приазовье российско-оккупационные войска совершили обстрел позиций украинских военных, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановки – автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7.00 19 марта в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/731296694249980/

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе “никакого мирного процесса уже нет”. “Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет”, – сказал он.

—