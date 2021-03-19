ЕСПЧ приостановил экстрадицию в США воевавшего на Донбассе американца Ленга

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) заблокировал экстрадицию гражданина США, ветерана войны в Донбассе Крейга Ленга минимум до 20 апреля. Об этом 18 марта сообщило “Радіо Свобода”, ссылаясь на выписку из решения ЕСПЧ, полученную от адвокатов Ленга.

Как пояснил один из адвокатов Дмитрий Моргун, защита ветерана обратилась в ЕСПЧ сразу после того, как суд по результатам кассационного рассмотрения разрешил экстрадировать Ленга в США. Адвокаты просят международную инстанцию запретить Украине выдачу американца.

“Как только апелляционный суд пересмотрел свое же решение в том порядке, в котором было 15 марта, мы сразу подали финальную жалобу о применении правила 39. Правило 39 обязывает правительство, в том числе через МВД, через Уполномоченного по прав человека не нарушать требование и не экстрадировать человека”, – сказал Моргун.

Он добавил, что в период до 20 апреля украинское правительство и защитники Ленга должны предоставить ЕСПЧ свои позиции по этому делу.

“Со стороны правительства должны быть представлены до 30 марта соответствующие документы и объяснения причин, почему от США Украина не потребовала тех гарантий, о которых мы писали неоднократно, объяснить ситуацию, как они видят, предоставить свои объяснения. А после этого, 14 апреля, нам предоставят возможность по процедуре предоставить свое видение, свои ответы на то, что будет писать правительство. После чего с 14 апреля по 20 апреля ЕСПЧ будет пересматривать эти позиции и выносить дополнительные решения”, – рассказал адвокат.

По его словам, решение ЕСПЧ может заключаться или в полном отказе на жалобу адвокатов, что означает разблокирование экстрадиции, или в продолжении применения статьи 39 – запрете экстрадиции и дальнейшем рассмотрении жалоб с предоставлением заключений.

Гарантии со стороны США, которых требуют защитники американца, заключаются в том, что Ленга не осудят к пожизненному заключению или смертной казни.

Сейчас на Ленга наложена мера пресечения в виде личного обязательства, которое будет действовать до 2 апреля.

Ленга задержали первый раз 21 августа 2019 года на границе с Молдовой, когда он попытался выехать за пределы Украины, чтобы продлить визу. В августе того же года Винницкий апелляционный суд присудил Ленгу круглосуточный домашний арест до 3 февраля 2020 года. До этого подозреваемый находился под стражей.

В сентябре прошлого года Ленга задержали второй раз в Виннице, где он проживает. В октябре суд постановил экстрадировать его в США.

По информации “Радіо Свобода”, Ленг – бывший американский военный. Он принимал участие в боевых действиях в Афганистане и Ираке. В Украину Ленг приехал в 2015 году, присоединился к “Правому сектору” на Донбассе как доброволец, воевал в АТО более года, затем в 2016-м подписал контракт с Вооруженными силами Украины, но через несколько месяцев расторг его.

В США его подозревают в убийстве семейной пары, которой Ленг якобы должен был продать оружие. Это произошло в 2018 году, американские правоохранители считают, что Ленг и его знакомый совершили убийство с целью грабежа. По данным “Радіо Свобода”, $3 тыс., которые были у погибших, были нужны Ленгу и его приятелю для оплаты поездки в Венесуэлу, где они планировали присоединиться к силам, противостоящим президенту Николасу Мадуро.

—