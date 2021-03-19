 

Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина сообщила о смерти отца

19.03.2021, 8:32, Разное
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Спустя девять дней после смерти певица и лидер музыкальной группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина объявила о кончине своего отца. Сделала она это при помощи песни, фрагмент которой исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.
Под видеороликом Диана Арбенина оставила комментарий, в котором говорилось о том, что певица уже девять дней живет без папы. И сегодня его душа должна уйти навсегда. Исполнительница в многочисленных интервью тепло отзывалась о своем отце, с которым у нее сложились прекрасные отношения. Именно он посоветовал ей переехать в Санкт-Петербург, и всячески поддерживал на творческом пути. Отца Дианы Арбениной не стало 9 марта.

Не только поклонники, но и звездные коллеги выразили слова соболезнования Диане Арбениной. Среди поддержавших ее людей были Юлия Ковальчук, Екатерина Шпица и Игорь Крутой. В комментариях многие подписчики, потерявшие отца, признались, что отдали бы все, чтобы еще раз встретиться с папой. Они призвали певицу крепиться и держаться.

Источник: www.passion.ru



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