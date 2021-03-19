Тина Канделаки дала напутствие одиноким женщинам

Российская телеведущая Тина Канделаки дала совет ищущим вторую половинку женщинам. Она рекомендовала одиноким людям не заполнять пустое место кем-то другим, а наполняться самим, чтобы стать состоявшейся личностью.

Самый популярный вопрос на женских форумах обычно посвящен поиску «своего мужчины», отметила Тина Канделаки. При этом у каждого человека свой метод поиска. Так, мама будет советовать выходить в народ, подруги — вытащат в клуб или другое место массового скопления людей, но в таком случае партнера можно найти даже в программе «Холостяк».

Тина Канделаки заявила, что если поиски второй половинки не удаются, то тут дело кроется в собственном состоянии. Телеведущая пояснила подписчикам в Instagram, что состоявшиеся личности вместе смотрятся гораздо гармоничнее. Поэтому сейчас она счастлива в браке с бизнесменом Василием Бровко, с которым Канделаки сыграла свадьбу в 2014 году. При этом она старше мужа на 10 лет, но это не явилось преградой для их отношений.

Источник: teleprogramma.pro