 

Умер актер из культового советского фильма “Приключения Электроника”

19.03.2021, 8:28, Разное
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Российское киносообщество потрясено трагическим известием. В прессе появилась информация о том, что скончался артист Александр Казимиров.

По данным РИА ФАН, актер не дожил до своего 77-летия. О кончине кинодеятеля первым написал в “Фейсбуке” друг Казимирова. Коллеги артиста по цеху скорбят в связи с утратой. Стоит отметить, что карьера Казимирова насчитывает десятки ролей в различных фильмах и сериалах. Одной из наиболее заметных работ актера является участие в культовом отечественном кино “Приключения электроника”, сообщает Пятый канал.



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