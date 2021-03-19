Врач назвал наиболее вредный способ употребления алкоголя

Вред алкоголя для организма безусловен, но если человек его все же употребил, то можно несколько снизить нанесенный ущерб, сообщил врач психиатр-нарколог высшей категории Алексей Казанцев.

Он советует после употребления любого вида алкоголя, после одной кружки, одной рюмки, одного бокала или даже одного глотка, сделать один глоток другой жидкости.

«Это нужно, поскольку алкоголь нарушает водно-электролитный баланс, обладает обезвоживающим эффектом и выводит калий, натрий, магний и кальций», – передает радио Sputnik слова Казанцева.

Нарколог уточнил, что запивать алкоголь сладкой газировкой не следует: она усиливает и продлевает опьянение, вызывая головную боль. Врач рекомендовал употреблять обычную воду.

«Можно даже не запивать, а добавлять лед в напиток, как это делают американцы. Они уменьшают концентрацию крепкого алкоголя за счет большого количества льда», – отметил Казанцев.

И все-таки наиболее эффективный способ избавиться от вредного воздействия алкоголя – в принципе отказаться от спиртных напитков, заключил нарколог.

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