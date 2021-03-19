 

Подозреваемых в «шпионаже в пользу России» задержали в Болгарии

19.03.2021, 8:02, Новости дня
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Несколько человек, которые якобы занимались шпионажем «в пользу России», задержали в болгарской столице Софии, сообщают местные СМИ.

Телеканал bTV Новините сообщает со ссылкой на источники, что операцию провели сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС и МВД, передает РИА «Новости».

В рамках операции полиция проверяла документы у всех выезжающих из Софии по трассе «Тракия» по направлению к Пловдиву. Одного из подозреваемых задержали именно на этой магистрали.

Телеканал NOVA сообщает, что речь якобы идет о группе чиновников, имевших доступ к секретным сведениям.

Напомним, в феврале 2020 года Болгария назвала имена россиян, которые якобы причастны к отравлению оружейного бизнесмена Емилияна Гебрева. Весной 2019 года Гебрев заявил, что в 2015 году его якобы пытались отравить «Новичком».

Газета ВЗГЛЯД изучала, почему Болгария внезапно нашла у себя «российских шпионов».



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