 

Euronews – оппозиция считает коронавирус причиной смерти президента Танзании

19.03.2021, 7:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По мнению танзанийской оппозиции, власти страны скрывают истинную причину смерти 61-летнего президента Джона Магуфули, который скончался, согласно официальным источникам, из-за проблем с сердцем. Однако до этого президент две недели не появлялся на публике, поэтому многие заподозрили, что он заразился коронавирусом. Сам Магуфули категорически отрицал наличие COVID-19 в стране и выступал против прививок, передаёт Euronews.

Президент Танзании Джон Магуфули умер в возрасте 61 года. Две недели он не появлялся на публике. Это породило слухи о том, что глава республики заразился коронавирусом, которые власти отрицали. 

В четверг стало известно о его кончине, официально — из-за сердечной недостаточности. Но по сведениям оппозиции, причина смерти танзанийского президента — COVID-19.

Сам глава восточноафриканского государства категорически отрицал наличие коронавируса в стране. Закупать вакцины Магуфули отказывался, называя их «опасными».

Чтобы избавиться, как он говорил, от «респираторных заболеваний», президент призывал сограждан пить травяные отвары и молиться. По данным ВОЗ, в Танзании было выявлено 509 случаев заражения COVID-19 и 21 летальный исход. 

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / В Беларуси сообщили о массовых задержаниях независимых наблюдателей на избирательных участках

01.07 / Истребитель F-16 ВВС США разбился на авиабазе в Южной Каролине

03.07 / В самом густонаселенном округе Флориды из-за вспышки COVID-19 ввели комендантский час

18.07 / Австралийский фигурист рассказал о «ментальных» проблемах Александровской

13.07 / В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

06.07 / С четверга в Москве резко похолодает

08.01 / Трампу собрались предъявить обвинения в связи с беспорядками у Конгресса

22.08 / В СПЧ призвали не делать преждевременных выводов из-за состояния Навального

23.10 / В РАН назвали причину загрязнения воды у Камчатки

01.02 / В Израиле продлили карантин до 5 февраля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска