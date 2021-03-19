 

Welt – «верхушка айсберга» — Байден успел обострить отношения не только с Россией

19.03.2021, 7:48, Новости дня
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Открытые словесные выпады Джо Байдена против российского президента Владимира Путина — это уже слишком, считает корреспондент немецкого телеканала Welt Штефан Шварцкопф. Однако это только верхушка айсберга. Новый американский лидер успел открыть многовато внешнеполитических фронтов: напряжённость растёт в отношениях не только с Россией, но также с Китаем, Саудовской Аравией, Ираном и Северной Кореей.

В первые два месяца пребывания в должности Байден, возможно, завёл себе друзей в Европе — в Германии, Великобритании, Франции, — однако в остальном он открыл довольно-таки много внешнеполитических фронтов.

С одной стороны, это, разумеется, Россия. Открыто назвать российского президента Владимира Путина убийцей и грозить расплатой за вмешательство Москвы в ход выборов в прошлом году — это уже слишком. С другой стороны, есть и другие. Например, Китай. Администрация США ввела санкции в отношении 24 членов партии, высокопоставленных членов партии. На сегодня запланирована встреча между министрами иностранных дел и обороны обеих стран на Аляске, которая может пройти в соответствующей прохладной атмосфере.

Разумеется, есть и другие фронты: Саудовская Аравия, например, Иран или также Северная Корея. Оттуда уже тоже слышен жёсткий тон. Здесь, в Вашингтоне, в скором времени ожидают тестового запуска ракет со стороны Пхеньяна.

Чтобы подытожить всё это в одном предложении: Джо Байдена ожидают некоторые внешнеполитические вызовы — и это если выражаться чрезвычайно аккуратно.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года.



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