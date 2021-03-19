«Он тоже в гробу лежал»: Жорин объяснил почему «Крот» и водка не берут Алибасова

Российский адвокат Сергей Жорин назвал причину долголетия продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Он полагает, что когда музыкальный деятель занимался режиссурой собственных похорон, то стал «Кощеем Бессмертным».

Об этом случае Сергей Жорин вспомнил, когда узнал, что Виктория Боня в день рождения дочери решила лечь в гроб в костюме ведьмы. Многие пользователи Сети осудили ее за такой поступок, но адвокат ничего плохого в этом не увидел. Наоборот, полежать в гробу он назвал хорошей приметой, приведя в пример эпизод из жизни Бари Алибасова.

Десять лет назад продюсер не только лег в гроб, он попросил отвезти его в крематорий и написал завещание. Бари Алибасов все делал так, будто он действительно умер, но с тех пор его не смогли взять «Крот», водка и психиатрическая больница. В этом плане Сергей Жорин сравнивает продюсера с Кощеем Бессмертным.

Стоит напомнить, что 17 марта дочери Витории Бони Анджелине исполнилось 9 лет. Мама устроила ей праздник в стиле Хэллоуина, а на самом мероприятии легла в гроб и попросила закрыть его крышку.

Источник: www.5-tv.ru