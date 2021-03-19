 

Элитная квартира Юлии Началовой потеряла в цене десять миллионов рублей

19.03.2021, 7:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Квартира скончавшейся певицы Юлии Началовой резко подешевела на десять миллионов рублей. Родственники исполнительницы ищут покупателя элитного жилья, поэтому готовы идти даже на такие меры.
После смерти Юлии Началовой выяснилось, что половина звездных апартаментов принадлежит хоккеисту Александру Фролову. При жизни певицы он находился с ней в романтических отношениях, но теперь требует, чтобы ее родители продали жилье в ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве и вернули ему часть денег.

Изначально стоимость квартиры составляла 100 миллионов рублей. Однако никто не спешил покупать апартаменты Юлии Началовой по такой цене. Также адвокаты Александра Фролова в феврале начали торопить родственников певицы с продажей, поскольку их клиенту срочно нужны деньги. Все это заставило сбросить стоимость жилья на десять миллионов, теперь владельцем элитной недвижимости можно стать за 90 миллионов рублей.

Источник: radiokp.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Скандалы: Бой за водопой

15.01 / Мнение: “Друг Реджеп” укололся

22.09 / Ученый: Носители разных языков одинаково влияют на распространение COVID-19

09.12 / Добыча «Хаябусы»

30.06 / Мнение: Толпа лутеров против двух белых буржуев

09.09 / Мнение: «Белорусский майдан» созревает в еще одном осколке СССР

26.02 / Мнение: В очередь, суки, в очередь!

22.11 / Следы применения ядерного оружия в Древней Индии

16.07 / «Выступаю для важного человека»: Бузова блеснула на частной вечеринке в боди и сапогах-чулках

23.02 / Мнение: Корзина от Лукашенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска