Элитная квартира Юлии Началовой потеряла в цене десять миллионов рублей

Квартира скончавшейся певицы Юлии Началовой резко подешевела на десять миллионов рублей. Родственники исполнительницы ищут покупателя элитного жилья, поэтому готовы идти даже на такие меры.

После смерти Юлии Началовой выяснилось, что половина звездных апартаментов принадлежит хоккеисту Александру Фролову. При жизни певицы он находился с ней в романтических отношениях, но теперь требует, чтобы ее родители продали жилье в ЖК «Кутузовская Ривьера» в Москве и вернули ему часть денег.

Изначально стоимость квартиры составляла 100 миллионов рублей. Однако никто не спешил покупать апартаменты Юлии Началовой по такой цене. Также адвокаты Александра Фролова в феврале начали торопить родственников певицы с продажей, поскольку их клиенту срочно нужны деньги. Все это заставило сбросить стоимость жилья на десять миллионов, теперь владельцем элитной недвижимости можно стать за 90 миллионов рублей.

Источник: radiokp.ru