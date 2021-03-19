 

Le Figaro – французский «принцип предосторожности» скрывает бессилие властей в борьбе с пандемией

19.03.2021, 6:58, Новости дня
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Французам пришлось заплатить высокую цену за бесконечные «предосторожности» властей, замедляющие борьбу с пандемией коронавируса, уверен заместитель главного редактора Le Figaro Венсан Тремоле де Вилье. Последним примером, по его словам, стала приостановка использования вакцины AstraZeneca из-за 30 случаев тромбоза среди 20 миллионов получивших препарат европейцев. Страх перед риском обрекает Францию на бессилие в борьбе с кризисом в то время, как Великобритания стремительно движется к выходу из него, констатирует журналист.


Reuters

Будут ли когда-нибудь подведены страшные итоги французского «принципа предосторожности» в период пандемии COVID-19, задаётся вопросом в редакционной статье заместитель главного редактора Le Figaro Венсан Тремоле де Вилье. Как подчёркивает автор, этот принцип заставил французских стариков умирать в одиночестве в домах престарелых и лишил их сéмьи возможности участвовать в похоронах.

Предосторожность заставляла власти откладывать использование масок (не на 100% надёжно), проведение тестов (существует опасность ложно-негативных результатов) и сертификацию вакцин. Тем, кто наивно полагал, что первая волна эпидемии приведёт к созданию дополнительных коек в больницах и найму сотрудников реанимационных отделений, отвечали, что это чрезвычайно сложно, на это потребуются годы и, «по сути, лучше не делать ничего, чем сделать плохо».

«Мы ничего и не сделали», — констатирует обозреватель. В результате, год спустя Франция обеспокоена переполнением больниц, в третий раз за 12 месяцев — из предосторожности — власти рассматривают возможность запереть людей дома, а 30 случаев тромбоза на 20 миллионов европейцев, получивших инъекцию вакцины AstraZeneca, спровоцировали приостановку её использования.

«Буквальное соблюдение норм, размывание ответственности, имитация решений, предполагаемый риск уголовного наказания на всех уровнях — вот квадратура государственного бессилия», — сетует журналист. Речь, по его словам, идёт не о безрассудстве или храбрости, «а всего лишь о том, чтобы напомнить нашим правителям, что невозможно осуществлять власть (особенно в период такого кризиса) без риска».

Тем временем Борис Джонсон «несётся во весь опор», напоминает де Вилье. В Великобритании сертификация вакцин происходит быстрее, соблюдается интервал между введением доз, а вакцину AstraZeneca продолжают использовать. В итоге в Соединённом Королевстве сегодня насчитывается почти 25 миллионов человек, получивших первую инъекцию, в то время как во Франции таких всего 5 млн.

«Предосторожность, опять предосторожность и снова предосторожность»,  — такова, по мнению журналиста, формула «французского варианта» вируса. Он обезоруживает Францию, понижает её в ранге и угнетает, а единственное противоядие для него — мужество, уверен обозреватель.



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