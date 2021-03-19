Der Spiegel – слишком крупна и влиятельна — Байден не сможет вечно давить на Россию

Выступая с жёсткой риторикой против Владимира Путина, Джо Байден делает то, чего избегал Дональд Трамп, пишет Der Spiegel. Однако вечно поддерживать жёсткий курс против РФ ему не удастся, поскольку Москва слишком крупна и влиятельна. Вследствие этого Байден, вероятно, изберёт двойственную стратегию: жёсткая риторика и отдельные санкции вместе с диалогом по важным для США вопросам.



Reuters

Россия вызвала своего посла в США Анатолия Антонова для консультаций в Москву, пишет Der Spiegel: американский президент Джо Байден и его новая администрация могут легко воспринять это событие как жест недовольства со стороны России, отмечает издание.

Как пишет Der Spiegel, события развиваются быстро: Байден ещё не провёл и 60 дней на посту президента, а его отношения с Владимиром Путиным уже достигли первого кризиса. Для каждого президента США отношения с Москвой являются сложным вызовом, и Байден не стал исключением: кроме того, он отмечал, что будет строить диалог с Путиным иначе, чем это делал его предшественник Дональд Трамп.

Трамп высказывал столько дружелюбия в адрес Путина, что даже некоторые соратники американского президента подозревали наличие у РФ компромата на их руководителя, пишет Der Spiegel. Байден же, напротив, ещё в ходе предвыборной кампании начал жёстко высказываться о Путине. Российского лидера и его окружение он охарактеризовал: «бандиты из КГБ». Теперь Байден подлил ещё масла в огонь: отзыв российского посла из Вашингтона случился после того, как американский президент косвенно назвал Владимира Путина «убийцей».

На этом фоне администрация Байдена реально усиливает давление на Россию, пишет Der Spiegel: недавнее расследование американских спецслужб о российском вмешательстве в американскую предвыборную кампанию можно рассматривать как первый удар. На подходе могут быть следующие расследования: к примеру, касательно конкретной роли российского правительства в хакерской атаке на SolarWinds.

Как отмечает издание, Байден делает то, чего избегал Трамп, однако пока неясно, что за этим должно последовать. Новый американский президент не раз анонсировал, что Путин заплатит за свои дела. Вероятно, правительство США введёт новые санкции против РФ — возможно, даже лично против Путина, пишет Der Spiegel. Издание напоминает, что новые штрафные меры уже были введены против многих российских деятелей в связи с отравлением Алексея Навального. Эти меры могут быть расширены: к примеру, в фокус внимания может вновь попасть «Северный поток — 2».

Однако и Байден не сможет вечно поддерживать конфронтационный курс с Путиным, отмечает Der Spiegel. РФ слишком крупна и влиятельна, чтобы полностью исключить с ней конструктивное взаимодействие. А потому Байден, скорее всего, прибегнет к двухсторонней стратегии. С одной стороны, он продолжит жёсткую риторику, поддерживаемую отдельными санкциями. С другой стороны, Байден будет искать конструктивного диалога с Путиным в тех вопросах, где это нужно для интересов США. К примеру, в ядерной сделке с Ираном или в переговорах о ядерном разоружении.

Другой вопрос заключается в том, готов ли сам Путин к диалогу после словесных атак своего американского коллеги, отмечает Der Spiegel. В прошлом российский лидер обычно реагировал на давление из Вашингтона собственными контрмерами, в результате чего отношения между двумя странами ухудшались. Пока Путин показывает себя открытым для взаимодействия, но это может быстро измениться.