Роза Сябитова откровенно заявила об использовании «уколов красоты»

Российская телеведущая Роза Сябитова откровенно пообщалась с подписчиками на интимные темы, касающиеся ее внешности. Она рассказала, что в целях борьбы с возрастными изменениями ей приходится делать «уколы красоты».

В Instagram одна из подписчиц поинтересовалась у Розы Сябитовой, каким образом в таком возрасте ей удается сохранить красоту и иметь ровный овал лица. Телесваха призналась, что вкалывает себе ботокс. В ближайшее время ее ждет новая процедура, поскольку у нее лицо «поехало».

Роза Сябитова никогда не стесняется давать даже весьма откровенные советы. Так, когда у нее спросили про интимную связь и интересуется ли она этими вопросами, то телеведущая заявила, что в ее возрасте об этом уже не думают. Но она не стала отрицать факт того, что дамы зрелого возраста все чаще заводят себя очень молодых любовников, поскольку это уже не считается помехой для счастливых отношений.

Источник: 7days.ru