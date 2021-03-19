 

Роза Сябитова откровенно заявила об использовании «уколов красоты»

19.03.2021, 6:52, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российская телеведущая Роза Сябитова откровенно пообщалась с подписчиками на интимные темы, касающиеся ее внешности. Она рассказала, что в целях борьбы с возрастными изменениями ей приходится делать «уколы красоты».
В Instagram одна из подписчиц поинтересовалась у Розы Сябитовой, каким образом в таком возрасте ей удается сохранить красоту и иметь ровный овал лица. Телесваха призналась, что вкалывает себе ботокс. В ближайшее время ее ждет новая процедура, поскольку у нее лицо «поехало».

Роза Сябитова никогда не стесняется давать даже весьма откровенные советы. Так, когда у нее спросили про интимную связь и интересуется ли она этими вопросами, то телеведущая заявила, что в ее возрасте об этом уже не думают. Но она не стала отрицать факт того, что дамы зрелого возраста все чаще заводят себя очень молодых любовников, поскольку это уже не считается помехой для счастливых отношений.

Источник: 7days.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Фейк про сбитый в Ливии самолет развенчал автор канала Fighterbomber

15.03 / «Как день и ночь»: В Сети опубликованы первые отзывы о «Лиге справедливости Зака Снайдера»

30.12 / Можно ли победить нелегальный табак без помощи коронавируса?

30.06 / «Они стали полными из-за герпеса»: Алла Довлатова раскрыла «секрет» своих «накачанных» губ

22.11 / «Дон Жуан» уехал, но обещал вернуться

04.11 / Мнение: Большой Бесхоз, или кто на самом деле эксплуатировал рабочих

08.07 / Медики назвали семь полезных качеств женьшеня для организма

07.12 / Мнение: Современный художник – не властитель дум

11.02 / Красивые кореянки – Личное мнение

03.12 / В Москве начали записывать на вакцинацию от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска