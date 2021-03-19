Политика: Путин объяснил Байдену, чем русские отличаются от американцев

Россия будет работать с США, но на своих условиях. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе видеовстречи с общественностью Крыма и Севастополя. Российский президент рассказал, как складывалось сознание американского истеблишмента и как исходя из этого видят взаимодействие с Москвой в Вашингтоне. «Но мы другие люди», – сказал Путин. В чем же суть этого различия и как оно отразится на отношениях между Россией и США?

В четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя ответил на резкий выпад президента США Джо Байдена в свой адрес, пожелав американскому лидеру здоровья. «Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – подчеркнул Путин.

Президент отметил, что «мы всегда перекладываем на другого человека то, чем мы сами дышим, чем мы являемся по сути». «И вот, знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно. Это не просто детская поговорочка и шутка. Смысл очень глубокий в этом психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия и даем оценку вообще», – сказал глава государства.

Кроме того, Путин указал на разницу генетического и культурно-нравственного кода русских и американцев. «Знаю, что руководство Соединенных Штатов в целом настроено иметь с нами определенные отношения, но по тем вопросам, которые представляют интерес для самих Соединенных Штатов. И на их условиях. Но мы другие люди. Мы умеем отстаивать свои собственные интересы. И мы будем с ними работать. Но в тех областях, в которых мы сами заинтересованы. И на тех условиях, которые мы считаем выгодными для себя», – сообщил президент, добавив, что США «придется с этим считаться, несмотря на все попытки остановить наше развитие».

По мнению журналиста и телеведущего Владимира Соловьева, «в речи президента было сказано главное – есть наши национальные интересы». «Независимо от реакции американцев – какой бы истеричной она ни была, мы будем делать то, что нам выгодно и как нам выгодно», – отметил он в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«А дальше пусть они в неистовой злобе, если хотят, скрежещут зубами – как говорится в советской классике», – добавил Соловьев.

Как известно, накануне Байден в интервью ABC допустил личные оскорбительные выпады в адрес Путина. В том числе он положительно ответил на вопрос журналиста, считает ли российского лидера «убийцей». Также в Белом доме заявили, что США собираются привлекать Россию к ответственности за любые «злонамеренные действия».

В тот же день российский МИД принял решение об отзыве посла в США Анатолия Антонова в Москву для оценки перспектив отношений с Вашингтоном. Как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, в отношениях с Вашингтоном Москва в последний раз поступала так во время войны в Афганистане. В дипломатической практике срочный отзыв посла для консультации означает предпоследнее предупреждение перед разрывом дипотношений. При этом в МИДе подчеркивают, что ставят своей целью «не допустить необратимой деградации» этих отношений. В Госдепе пока воздерживаются от комментариев по поводу возможного ответного отзыва посла США в Москве Джона Салливана.

Заметим, что нападки Байдена не нашли понимания в европейских странах – союзницах США. Так, немецкое издание Die Welt усомнилось в опытности американского президента. «Тот, кто называет Путина, главу ядерной державы, убийцей, должен четко осознавать цель атаки. Осознает ли ее Байден? На самом деле диалог с Москвой крайне необходим. Можно лишь надеяться, что красный телефон времен холодной войны все еще работает», – пишет Die Welt.

Солидарность с Путиным выразила администрация общественной Ассоциации итальянских друзей России. В специальном послании президент ассоциации Лоренцо Валлорейа констатировал, что Байден без каких бы то ни было доказательств выдвинул тяжелейшие обвинения в отношении главы иностранного государства. Ни один президент США не позволял себе прежде личных оскорблений в адрес главы российского государства, подчеркнул итальянский общественный деятель. По словам Валлорейа, американский руководитель, с которым многие связывали надежды, показал себя как грубый и импульсивный человек, а также как сторонник войны.

По мнению политолога-американиста Дмитрия Дробницкого, слова Байдена – это не оговорка и не случайность, а подготовленная провокация. «Мы такое уже слышали от Байдена, от всех тех ребят, которые работали в администрации Обамы, а потом и в Госдепе», – сказал Дробницкий, напомнив, что Байден в ходе своей предвыборной кампании несколько раз давал Путину грубые характеристики. «Они вполне конкретно поясняли, что они имеют в виду, и просто ждали своего часа, чтобы заявить официально. Я напомню, что Трамп на такой же вопрос ответил достаточно изящно и довольно жестко по отношению к журналисту, который попытался спровоцировать его», – добавил эксперт.

Американист также подчеркнул, что Байдену был задан абсолютно подготовленный вопрос Джорджа Стефапонулоса, который входит в пул провластных журналистов и является в США «такой же величиной в журналистике, какой в СССР был телеведущий Игорь Кириллов». «Байдену вообще не задают несогласованных вопросов. Это только Трампа «подлавливали», партийная дисциплина Демпартии запрещает делать что-то подобное с Байденом», – уверен собеседник.

«Слова Байдена невозможно списать на его старческую деменцию. У Стефанопулоса, у Псаки, у всего пресс-корпуса Белого дома тоже деменция?

Вот увидите, вашингтонская администрация сейчас начнет требовать от европейцев присягнуть этому высказыванию Байдена. Потому мир раскололся по временной шкале на две части: до этого интервью и после», – постулирует он.

«Но у всего есть предел, который в дипломатии именуют «красной линией». Если американцы ее перешли, а, на мой взгляд, так и есть, то никакие совместные дипломатические действия, встречи, договоренности между нашими странами невозможны, пока в Белом доме не дезавуируют эти высказывания. Американцы должны понять, что они сделали, и перестать хранить уверенность, что им за это ничего не будет», – призвал Дробницкий.

При этом у РФ есть целый спектр возможных ответных практических действий в адрес США, полагает гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. «Мы действительно можем свернуть определенные контакты, включить некоторые американские организации в списки нежелательных, ограничить сотрудничество наших стран в сфере образования и науки. Набор таких вариантов достаточно обширен», – констатировал он.

«Но просто так уговорить Америку воспринимать нас всерьез никогда не получится, – добавляет главный редактор журнала «Россия в международной политике» Федор Лукьянов. – Чтобы встать на позицию партнера, а не слабого игрока, нам необходимо идти на обострение, требовать внимания к себе, превращать отношения в проблему для другой стороны».

По его словам, сегодняшнее поведение американских властей обусловлено их уверенностью в том, они могут без последствий для себя говорить что угодно. При этом они рассчитывают на взаимодействие с Россией по интересующим их вопросам. И для того, чтобы эту ситуацию изменить, нужно как минимум остановить такое взаимодействие.

Схожей точки зрения придерживается председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По мнению сенатора, администрация Байдена показала, что не намерена искать пути для какого-либо улучшения отношений с Россией.

«С их стороны ставка сделана на полную враждебность, никак иначе это трактовать нельзя.

Нашей стране нужно сделать соответствующие выводы и перестать себя успокаивать тем, что эти слова – случайность. Вместе с тем надо отметить: высказывания американского президента демонстрируют, что он не очень хорошо осознает последствия своих действий. Обычно главы государств не позволяют себе таких заявлений», – констатировал собеседник в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

«России необходимо показать, что США больше не будут определять американо-российскую повестку, что мы не закроем глаза на такого рода выпады. По моему убеждению, наша страна не должна автоматически проявлять готовность к взаимодействию по важным для Америки темам, а без РФ ряд вопросов решить невозможно», – заключил Пушков.

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