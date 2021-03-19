 

Почти как в кино – в Германии спасли 101 щенка у контрабандистов

19.03.2021, 6:08, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Полиция в Германии задержала на автостраде злоумышленников, пытавшихся незаконно провезти из Венгрии множество щенков самых разных пород в возрасте всего несколько недель. Щенята были истощены и страдали от диареи, теперь их выхаживают в приюте. Во время пандемии спрос на домашних питомцев вырос, подстегнув незаконную торговлю на чёрном рынке, из-за чего всё чаще страдают животные, передаёт NTD.

101 щенка вырвали из рук контрабандистов в Германии. Полиция задержала злоумышленников на автостраде. Они незаконно везли из Венгрии в Бельгию чау-чау, такс, кокер-спаниелей и щенков других пород.

Конфискованных питомцев передали в нюрнбергский приют для животных. Щенкам по шесть-восемь недель. Все они истощены и страдают от диареи.

Руководство приюта уже попросило людей пожертвовать деньги на содержание и лечение щенков. Животных начнут пристраивать только после прививки от бешенства, а её можно делать в 15 недель.

Во время пандемии вырос спрос на домашних питомцев — и торговля на чёрном рынке процветает. Спасённых от контрабандистов животных часто передают в приюты, что приносит им дополнительные расходы.

Зоозащитники призывают не покупать питомцев у нелегальных торговцев: они не только сильно завышают цены, но и могут продать больное животное. Сотрудники приютов также советуют людям перед покупкой серьёзно подумать, останется ли в их жизни место для собаки после пандемии.

Дата выхода в эфир 18 марта 2021 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / В Думе выступили против штрафов мотоциклистам за лавирование

20.01 / Трамп покинул Белый дом

27.11 / В США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

23.02 / Лидер антироссийских акций протеста в Грузии Мелия арестован

06.10 / NBC – врач Трампа признался, что скрывал тревожные факты о его состоянии

12.02 / Украина оказалась в числе стран с наибольшим процентом жителей, выступающих против ограничения путешествий из-за COVID-19 – опрос

13.11 / В РФ запустили отечественный навигатор на Android Auto

21.08 / Названы регионы «красной зоны» по коронавирусу

15.02 / Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото

27.07 / Эпидемиолог: В лечебных учреждениях Украины не работает приточно-вытяжная вентиляция – это массовое нарушение, на которое все закрывают глаза

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска