 

На Украине предложили способ “погасить” военную мощь России

19.03.2021, 5:58, Разное
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Украинский политолог Алексей Кочетков предложил очередной способ справиться с мифической “российской угрозой”. Но для этого Киеву, как всегда, понадобится помощь западных партнёров.

Кочетков выразил уверенность, что если США и Великобритания помогут Украине сделать её армию современной, то это станет серьёзным вызовом для России. Эксперт отметил, что Запад должен быть заинтересован в повышении военной мощи Незалежной, чтобы Россия перестала быть “угрозой всему миру”. Об этом он рассказал в своей статье для одного из местных изданий.

Специалист добавил, что Украине нужна такая армия, которая сможет выстоять против российских войск не несколько дней или недель, а столько, чтобы Москва “захлебнулась”. Политолог полагает, что для “погашения” военной силы России необходимо, чтобы вооружённые силы Украины продержались против неё два месяца, сообщает Ura.ru.

Но, судя по всему, западные партнёры не спешат помогать Незалежной. В ответ на заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника о том, что ФРГ должна помочь Киеву вернуть Крым, немецкий политолог Александр Рар отметил, что Украина злоупотребляет ролью жертвы. Рар выразил уверенность, что мольбы украинского дипломата останутся безответными, поскольку ни одна страна Евросоюза не хочет воевать с Россией, которой полуостров принадлежит в настоящее время.



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