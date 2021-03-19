Мнение: О реальных основаниях опасаться за здоровье Путина

Моложавый российский лидер Владимир #Путин искренне и от души пожелал здоровья своему американскому визави Джо Байдену. Который уже на равных общался с советскими лидерами в те дни, когда будущий хозяин Кремля ещё учился в Высшей школе КГБ было имени Ф.Э.Дзержинского.

Нет, речь пойдёт не о российско-американском обмене любезностями на высшем уровне, который не прокомментировал уже только ленивый. Настоящая проблема гораздо глубже поверхностных пикировок. И суть её в том, что реальная опасность угрожает… уже самому Владимиру Путину.

Почему такой опытный политик, настоящий ветеран геополитических баталий, как Джо #Байден, пошёл на столь откровенную грубость в отношении своего российского оппонента? И почему он день спустя так недвусмысленно унизил главу свердержавы передав тому устами Джен Псаки, мол, слишком занят для досужей болтовни по телефону?

Кремлёвская пропаганда, разумеется, завоет – уже завыла! – дескать, маразм, деменция, Альцгеймер, Паркинсон…

Но это всё слушать – себя не уважать. Тот, кто прошёл через реальную и конкурентную, а не выхолощенную и декоративную избирательную кампанию (за за плечами Джо Байдена не одна такая, настоящая), разумеется, знает цену каждому слову, каждому акценту. И ещё лучше знает, когда нужно говорить, а когда вернее промолчать. Потому, если уж сказал, то с определённой целью, а не для забивания эфира.

Какая эта цель?

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы увидеть: послан сигнал. Чёткий и недвусмысленный. Но не Владимиру Путину, а его ближнему кругу. И этот месседж – яснее некуда.

Первое. Владимир Путин – изгой в приличном обществе. И все его попытки вернуться в большую политику на равных – провалились.

Второе. Все переговоры с ним будут ограничены только той повесткой, в которой у #США есть реальная заинтересованность и насущная необходимость. По остальным темам, сколь бы ни были они важны для России, даже намёка на #диалог не будет.

Третье. Исходя из двух предыдущих пунктов, нынешний хозяин Кремля больше не переговорщик с сильными мира сего и не гарант пусть даже относительной сохранности российских денег на Западе. К ним будут применяться различные #санкции при соблюдении американских интересов. Бывший алюминиевый король Олег Дерипаска в полной мере прочувствовал на своей шкуре, что это значит – вместе со своим бизнесом попасть под паровой каток санкционной политики Вашингтона. А ведь в конце 2020 года это была всего лишь проверка, проба сил перед решающими сражениями.

Иначе говоря, у ближнего круга теперь ещё меньше резонов хранить свою верность любимому лидеру. А всё, что было нажито непосильным трудом, находится под угрозой конфискации.

Ну и как скоро после такого на российской политической сцене могут вновь появиться табакерка и/или шарфик в качестве основных инструментов транзита власти?

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