 

Назван срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег»

19.03.2021, 5:32, Новости дня
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Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А (шифр «Борей-А») будет передан флоту ко Дню ВМФ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Первый серийный ракетоносец проекта 955А «Князь Олег» после завершения государственных испытаний будет передан флоту ко Дню ВМФ РФ (в 2021 году выпадает на 25 июля)», – приводит слова источника ТАСС.

«До передачи флоту «Князь Олег» в рамках госиспытаний выполнит учебно-боевой пуск из акватории Баренцева моря из подводного положения одной МБР «Булава» по цели на полигоне Кура на Камчатке», – добавил источник.

Ранее главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов сообщил, что ВМФ получит РПКСН проекта «Борей-А» «Князь Олег» до конца 2021 года. Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить РПКСН «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.



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