Военные атташе из 34 стран привились в Москве «Спутником V»

Военные атташе из 34 стран мира привились от коронавируса российской вакциной «Спутник V» в лечебно-диагностическом центре Минобороны в Москве, сообщили в военном ведомстве.

«183 иностранных военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки приняли добровольное участие в проведении вакцинации от новой коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V», – приводит ТАСС слова источника в Минобороны.

По информации военного ведомства, военные атташе вакцинировались в лечебно-диагностическом центре Минобороны России. Как пояснили в Минобороны, допущены к вакцинации были те, кто ранее не болел коронавирусной инфекцией и не имел противопоказаний. По словам заместителя начальника медицинского центра по медицинской работе Татьяны Кучерук, медики будут отслеживать состояние вакцинированных.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что спрос на российскую вакцину от COVID-19 в мире превышает предложение, но приоритетом остается вакцинация россиян. В то же время он сообщил о попытках политизировать применение российской вакцины. Между тем к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.