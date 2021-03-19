 

«Мы любим Россию?»

19.03.2021, 5:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Путин поздравил россиян с годовщиной присоединения Крыма в переполненном зале Лужников.

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью по случаю семилетия присоединения Крыма к России. При этом по видео с праздничного концерта, которое опубликовал телеканал «Россия-24», видно, что стадион «Лужники» в Москве заполнен полностью.

Скриншот видео трансляции, опубликованного на You-Tube-канале «России 24»

Судя по видео, зрители стоят вплотную друг к другу, многие из них находятся без средств индивидуальной защиты.

Президент произнес со сцены поздравительную речь. Он сказал, что в Крыму «находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства», так как именно здесь приняли крещение князь Владимир и его дружина.

«Я знаю, конечно, аудиторию, в которой нахожусь, знаю ответ на вопрос, который я сейчас хотел бы задать. Но не могу себе отказать в удовольствии задать этот вопрос, а вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: "Мы любим Россию?»» — обратился к зрителям Путин.

Также в «Лужниках» Путин предложил президенту США Джо Байдену провести диалог в онлайн-формате, «фактически в прямом эфире». Однако представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США «завтра будет будет очень занят», и отметила, что Байден не жалеет о положительном ответе на вопрос о том, можно ли назвать российского лидера «убийцей» (об этом Байден сказал накануне в ходе интервью).

В Москве все еще действуют коронавирусные ограничения. В частности, количество зрителей на концертах не должно превышать 50% от общей заполняемости зала, люди должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.01 / Хриплый голос может говорить о смертельном заболевании

25.02 / Мнение: Шкатулка и динамика

07.11 / Самые именитые призраки Санкт-Петербурга

20.10 / Мнение: Умная колонка с глазами, арифмометр «Феликс» и автономный квадрокоптер

27.07 / Предательская шифровка

02.03 / Под Архангельском женщина пыталась сжечь собственную мать

02.11 / Мнение: Верховынй муфтий России осадил Кадырова и Нурмагомедова

09.02 / В Кремле отреагировали на сообщения о предстоящих протестах: В кошки-мышки играть не будем

22.10 / Стало известно об уходе главы Минздрава на самоизоляцию из-за коронавируса

24.08 / Мнение: Новость на минуту

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска