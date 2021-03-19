«Мы любим Россию?»

Путин поздравил россиян с годовщиной присоединения Крыма в переполненном зале Лужников.

Президент РФ Владимир Путин выступил с речью по случаю семилетия присоединения Крыма к России. При этом по видео с праздничного концерта, которое опубликовал телеканал «Россия-24», видно, что стадион «Лужники» в Москве заполнен полностью.

Скриншот видео трансляции, опубликованного на You-Tube-канале «России 24»

Судя по видео, зрители стоят вплотную друг к другу, многие из них находятся без средств индивидуальной защиты.

Президент произнес со сцены поздравительную речь. Он сказал, что в Крыму «находится сакральное место, центр формирования нашего духовного единства», так как именно здесь приняли крещение князь Владимир и его дружина.

«Я знаю, конечно, аудиторию, в которой нахожусь, знаю ответ на вопрос, который я сейчас хотел бы задать. Но не могу себе отказать в удовольствии задать этот вопрос, а вам не могу отказать в удовольствии ответить на него утвердительно. Пожалуйста, вдохните как следует и ответьте: "Мы любим Россию?»» — обратился к зрителям Путин.

Также в «Лужниках» Путин предложил президенту США Джо Байдену провести диалог в онлайн-формате, «фактически в прямом эфире». Однако представитель Белого дома Джен Псаки сообщила, что президент США «завтра будет будет очень занят», и отметила, что Байден не жалеет о положительном ответе на вопрос о том, можно ли назвать российского лидера «убийцей» (об этом Байден сказал накануне в ходе интервью).

В Москве все еще действуют коронавирусные ограничения. В частности, количество зрителей на концертах не должно превышать 50% от общей заполняемости зала, люди должны находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

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