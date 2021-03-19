Мнение: Помощью “Чирику”. Итоги
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Если помните, в январе собирали средства https://colonelcassad.livejournal.com/6487758.html на помощь и операцию раненому бойцу армии ДНР с позывным "Чирик".
В порядке отчете – после улучшения бытовых условий и закупки необходимого https://colonelcassad.livejournal.com/6548509.html, "Чирик" смог поехать в Ростов, где ему было проведена операция. Врачи говорят, что есть улучшения. На данный момент он уже вернулся в Донецкую Народную Республику. Суммарно было собрано более 420 000 рублей.
Всем кто помогал деньгами и репостами, спасибо. Сделали небольшое, но нужное и правильное дело.
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Источник: Colonel Cassad
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