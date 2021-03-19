Мнение: Ужасное разочарование

Очень люблю видеоблогера Грасса, который придумал себе необычную специализацию среди бесчисленного множества влогеров-киноманов: он повествует о провалах и только о провалах – как отдельных фильмов, так и целых карьер актеров и актрис. Крайне познавательно! Думаю, именно у Грасса ты получаешь самую натуральную, неприукрашенную картину Голливуда – как он есть, каков он на самом деле… Но это ладно.

Но здесь пишу только потому, что не смог сдержать возмущения: слушал последний его видос спокойно, ничего не подозревал – и вдруг как обухом по голове: оказывается, вестерн “Быстрая и мертвый”… провалился в прокате!!

Да что же это такое, братцы?? “Быстрая и мертвый” – с Шарон Стоун, юным как маков цвет Ди Каприо и другим моим обожаемым артистом – Расселом Кроу (его, оказывается, ПЕРВАЯ роль в Америке)! Один из лучших вестернов в моем личном рейтинге вестернов, круче разве что “Однажды на Диком Западе” и, может, “Поезд на Юму” (с тем же Кроу, кстати). Но как, КАК такая прелесть, как “The Quick and the Dead”, мог провалиться? Созвездие суперзвезд, отличный сценарий, поровну и любви, и смерти… блин, да там ведь еще и Джин Хэкмен! Режиссер – Сэм Рейми! Какого ж рожна вам еще надо?!

А он провалился с ужасным треском – при бюджете в 32 млн. собрал всего 18! Невероятно. Другими словами – вообще ничего не собрал. Ноль. Пустил продюсеров по миру. Жуть какая-то. Причем не только фильм рухнул – он похоронил под собой еще и карьеру самой Стоун!

Нет, все-таки американцы – идиоты. Я невероятно разочарован.