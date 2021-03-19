 

В Донбассе обвинили украинских военных в доставке новой артиллерии

19.03.2021, 4:42, Новости дня
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Украинские силовики разместили 14 единиц вооружения и военной техники вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной на подконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщил представитель народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

По его словам, среди выявленного вооружения 12 артустановок калибром 152 миллиметра, зенитная установка и БТР.

«В очередной раз обращаемся к представителям международных организаций с просьбой повлиять на военно-политическое руководство Украины с целью возвращения тяжелого вооружения в места отвода и недопущения нахождения данной техники вблизи линии разграничения», – цитирует РИА «Новости» слова представителя ведомства.

Ранее в ОБСЕ призвали стороны конфликта в Донбассе не допустить эскалации. Полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Украина стягивает к линии соприкосновения сторон конфликта в Донбассе новые силы, пытаясь создать предлог для военной авантюры. Во вторник и в среду в ДНР заявляли о резком ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах обострения конфликта в Донбассе.



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