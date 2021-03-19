Байден собрался отложить вывод ВС США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября, сообщили источники телеканала NBC.

По сведениям телеканала, во время недавних консультаций с помощниками Байден якобы выступал против того, чтобы американские войска оставались в стране значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в республике на шесть месяцев. При этом, согласно договоренностям с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», силы США должны покинуть Афганистан 1 мая, передает ТАСС.

«Байден хочет уйти [из Афганистана]», – утверждает один из источников. По его словам, представители Пентагона на консультация заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США. Окончательное решение еще не принято.

В среду Байден заявил, что решение о сроках вывода военнослужащих США из Афганистана пока не принято. При этом в Госдепе США выразили надежду на продуктивные консультации по Афганистану в Москве. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Напомним, в понедельник появились сведения о нахождении в Афганистане «неучтенных» американских военнослужащих. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».