 

Байден собрался отложить вывод ВС США из Афганистана

19.03.2021, 4:42, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассматривает возможность отложить вывод американских войск из Афганистана до ноября, сообщили источники телеканала NBC.

По сведениям телеканала, во время недавних консультаций с помощниками Байден якобы выступал против того, чтобы американские войска оставались в стране значительно дольше установленного срока, но его убедили рассмотреть возможность продления пребывания военных США в республике на шесть месяцев. При этом, согласно договоренностям с запрещенной в РФ террористической организацией «Талибан», силы США должны покинуть Афганистан 1 мая, передает ТАСС.

«Байден хочет уйти [из Афганистана]», – утверждает один из источников. По его словам, представители Пентагона на консультация заостряли внимание на том, что талибы не соблюдают договоренности с США. Окончательное решение еще не принято.

В среду Байден заявил, что решение о сроках вывода военнослужащих США из Афганистана пока не принято. При этом в Госдепе США выразили надежду на продуктивные консультации по Афганистану в Москве. В тот же день запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.

Напомним, в понедельник появились сведения о нахождении в Афганистане «неучтенных» американских военнослужащих. 27 января стало известно, что администрация Джо Байдена собралась пересмотреть решение Дональда Трампа о сокращении численности американских войск в Афганистане и Ираке. 15 января Пентагон объявил о снижении численности ВС США в Афганистане и Ираке до 2,5 тыс. человек в каждом государстве. В начале января американские военнослужащие полностью покинули одну из крупнейших баз в Афганистане. В ноябре 2020 года Трамп выразил надежду на возвращение всех американских военных из Ирака и Афганистана к маю 2021 года. Ранее появились сведения, что Трамп собрался оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. военных США. К середине ноября 2020 года контингент ВС США в Афганистане насчитывал около 4,5 тыс. человек, в Ираке находились около 3 тыс. американских военных. Между тем, в начале октября Трамп заявлял, что американские войска должны вернуться из Афганистана к Рождеству. Он также заявлял об «истощении» ВС США из-за бесконечных войн, а также обвинял Пентагон в ведении войн ради обогащения компаний, «которые производят бомбы, самолеты и все остальное».



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