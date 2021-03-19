 

«Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным»

19.03.2021, 4:32, Разное
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После того, как Байден назвал Путина “убийцей”, РФ угрожает активизацией   шпионажа,  шантажа и  подрывной  деятельности  против  американских вакцин 

«Месть – это блюдо, которое лучше всего подавать холодным», – сказал один российский чиновник после того, как Байден назвал Путина «убийцей».

Julia Davis  Mar. 18, 2021  

ERIC BARADAT,PAVEL GOLOVKIN/POOL/AFP via Getty Images

Бесспорно, Кремль был  взбешен интервью президента Джо Байдена, которое  он дал  в среду Джорджу Стефанопулосу. В отличие от откровенного отказа бывшего президента Дональда Трампа осудить российского лидера за какие-либо его действия, когда Байдена спросили, считает ли он президента РФ Владимира Путина «убийцей», он лаконично ответил: «Ммм-хм, да»

В четверг Путин  был, по-видимому,  настолько  раздосадован и раздражен этим, что даже  обратился к высказываниям Байдена во время видеобеседы с жителями Крыма, посвященной  годовщине  аннексии полуострова Россией  в 2014 году.

Гневно вглядываясь в объектив камеры, Путин заставил себя улыбнуться и сказал Байдену: «Желаю ему крепкого здоровья». Многозначительный ответ можно рассматривать как подразумеваемую угрозу, но он, скорее всего, относится к продолжающимся усилиям контролируемых Кремлем государственных СМИ представить американского президента как бедолагу-старика, страдающего деменцией.

Для достижения этого желаемого впечатления российские государственные СМИ часто выпускают в эфир клипы Fox News “Такер Карлсон нападает на умственные способности американского лидера”. Кампания по изображению президента Байдена психически нездоровым человеком  началась задолго до его избрания, и на этом фронте – и на многих других – российские пропагандистские сюжеты плавно смешивались с таковыми от  Fox News.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, что «ничего подобного в истории не было» и охарактеризовал заявления президента США как «очень плохие».

В тот же день  когда  интервью ABC  вышло  в эфир, РФ отозвала своего посла США Анатолия Антонова «для консультаций» об отношениях с США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения Москвы и Вашингтона «переживают тяжелые времена», обвинив США в том, что они [отношения] «зашли в тупик».

Путин,  во время его выступления в четверг на российском государственном ТВ,  даже не стал отрицать обвинение Байдена в убийстве. Вместо этого российский президент парировал его слова комментарием, который примерно переводится как «кто как обзывается, тот так и называется» 

На самом деле мало кто сомневается, что Путин несет ответственность за кровопролитие за рубежом; на Украине, в Грузии и Сирии, и против собственных граждан, живущих на чужой земле. Путина обвинили в том, что в прошлом году он заказал покушение на своего самого яркого и эффективного отечественного оппонента  Алексея Навального  с  помощью нервно-паралитического  отравляющего  вещества  военного класса «Новичок». Правительство Путина также было связано с отравлением в 2018 году бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Англии и расстрелом бывшего командира чеченских сепаратистов в Берлине в 2019 году. Примечательно, что в 2006 году Путин подписал закон, легализующий целенаправленные убийства «экстремистов» за рубежом. В эту среду США ввели дополнительные санкции против РФ за применение химического оружия против диссидентов.

Большинство российских законодателей  и экспертов государственных СМИ даже  и  не пытались опровергнуть мнение Байдена о том, что президент Путин является «убийцей» Они просто смирились с немыслимостью идеи открыто критиковать Путина, что не только является  табу на Родине, но и  просто  опасно. «Можешь  думать, что хочешь, только  вслух не говори», – рассуждал политик Сергей Станкевич на   передаче «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ведущий шоу Владимир Соловьев мрачно предположил что смысл заявлений президента США: “Это декларация  “Новой холодной войны””.

“Он брякнул  это  потому что он старый  человек. Возможно, он не понимает, что американский президент не должен говорить такие вещи вслух”, – предположил российский законодатель Олег Морозов. Карен Шахназаров, видный деятель российских государственных теленовостей, выступал против пропагандистских программ о якобы психическом нездоровье Байдена. “Он старый опытный волк, – утверждал Шахназаров, – Он точно понимает, что говорит… должна быть жесткая реакция”

“Это скандальное заявление, – утверждал депутат нижней палаты парламента РФ Константин Затулин, – Мы не должны мириться с этим. Как минимум, Байден должен быть подвергнут остракизму во всех отношениях”.

Ведущие и комментаторы российских государственных  медиа  и эксперты, многие из которых открыто скучают по предшественнику Байдена, заговорили о том, что Трамп нашел «правильные слова», когда бывший ведущий Fox News Билл О’Райлли спросил его, является ли Путин убийцей. Вместо прямого ответа Трамп ответил О’Рейли другим вопросом, задав ему: «Вы считаете нашу страну такой  невинной?»

Ведущий российской государственной телепередачи “60 Минут”  Евгений Попов напомнил о том, что бывший президент назвал  Владимира Путина  “отличным парнем”. Попов с горечью удивился: «Удивительное преображение, от  «отличного парня» до «убийцы» за такой короткий срок!»

Говоря о Байдене,  российские законодатели и говорящие головы, похоже, выступали и  агитировали за  жесткие  меры, которые могут быть приняты против США. Было достигнуто всеобщее согласие в отношении того, что реакция будет нелинейной, асимметричной и откровенно грязной. Комментаторы  и эксперты предложили самые разные меры: от подковерной тактики компрометации американских вакцин  и противодействия работе  американских бизнесменов, работающих в России, до прекращения сотрудничества в космосе и вмешательства в отношения США с Ираном и Китаем.

Появившийся на «60 минутах», политический комментатор государственного СМИ Sputnik Алексей Тимофеев предложил «обнародовать компромат» против Байдена. Тимофеев утверждал, что после комментариев Байдена о Путине у посла США в РФ Джона Салливана «должны быть дырки на штанах»  от  стояния на коленях перед  Кремлем  с  мольбой о прощении.

«Месть – это  блюдо, которое  лучше всего подавать  холодным», – пригрозил член общественного консультативного совета Минобороны Игорь Коротченко. Во время своего появления на “60 Minutes” Коротченко предложил радикально нарастить число резидентов-шпионов в США. Он гневно сказал: “Мы должны взять их за вымя  и получить доступ к любой информации, какая  нам  может  понадобится. Это будет лучший ответ “.

«Они пересекли красную черту», – утверждал в эфире «60 минут» директор Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Ведущий программы Евгений Попов зловеще предсказал «Мир никогда не будет прежним».



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