Каляка-малява

Студенты и профессоры Академии художеств в Петербурге выступили против выставки осужденной за мошенничество экс-чиновницы Минобороны Евгении Васильевой.

Напомним: по делу «Оборонсервиса» Евгения Васильева была приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Ущерб, причиненный ею государству, суд оценил в 647 млн рублей. Наказание отбывала с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии. 25 августа 2015 года суд удовлетворил ходатайство Васильевой об условно-досрочном освобождении.

Попытка Евгении Васильевой, выступающей под творческим псевдонимом EVA, привить свои художественные ценности культурной столице не обошлась без осложнений. Открытие выставки «Весна» в музее при Академии художеств сопровождали нелестные отзывы: «позор», «конь в сенате» и «акт вандализма».

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Более 350 студентов, аспирантов, профессоров и преподавателей Академии выступили с открытым письмом, призвав убрать работы Васильевой из стен альма-матер.

Почетным академиком (наряду с Владимиром Путиным, Юрием Чайкой, Михаилом Ковальчуком и др.) Евгения Васильева стала минувшей осенью — ее кандидатуру внес Василий Церетели, вице-президент и внук президента Российской академии художеств Зураба Церетели.

Звание почетного академика послужило формальным основанием для размещения выставки Васильевой в залах научно-исследовательского музея при Академии (МАХ). Во всяком случае, так это объясняет директор МАХ Алексей Мудров. Под «произведения Евы» отвели несколько музейных залов и пространства, прилегающие к парадной лестнице. Но наибольшее возмущение вызвало размещение аляповатых полотен в Гипсотеке — собрании слепков с античных памятников, пространства которой испокон веку служат студентам рисовальными залами.

— Это зеница ока Академии. Таких музеев нет нигде, ни в одном вузе, — убежден архитектор Алексей Шолохов. — Нужно абсолютно ничего не понимать в методе преподавания, да и в культуре музея в целом, и быть полным невеждой, чтобы там — где только терракота стен и белый гипс — что-то еще вешать на стены. Тем более вешать такое редкое […], как представленные веселые картинки.

Это первый случай, когда на сайте музея не указан научный куратор выставки. Арт-критик Елизавета Плавинская, продвигающая Евгению Васильеву с 2014 года, на этот раз признает за собой лишь роль «сопровождающего куратора».

— Вся эта выставка является тотальной инсталляцией, сделанной Васильевой именно для Академии художеств, именно для этой архитектуры, — пояснила «Новой» госпожа Плавинская. — Всю экспозицию Евгения выстраивала сама. Это вообще ее практика — самой все контролировать, она очень трепетно относится не только к составу экспозиции, но и к тому, что, как и где располагается. Вот в голубом зале — он стал желтенький, там монументальные желтые полотна, с включением элементов мэпинга. А здесь — медиаинсталляция (у парадной лестницы под журчащее музыкальное сопровождение мечутся по стенам, задевая крылами гениталии античных героев, красные световые птички). Ну кто еще птичек по ионическим колоннам запустит! — умиляется кураторка.

Вопрос о том, как ей результат такого внедрения в классическое окружение, и не мешает ли оно, часом, оценить достоинства творений ее подопечной, вызывает новую бурю восторга:

— Я потрясена! — закатывает глаза Елизавета. — Такое сочетание только обогащает обе стороны. По словам госпожи Плавинской, EVA тасует и отбирает свои работы, составляя для каждого города оригинальную историю. Но экспозиции такой сложности доселе не бывало, ибо Петербург для Евгении Васильевой особенно важен:

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«Она всегда говорила, что самое ее серьезное, взрослое и ответственное высказывание будет в родном городе».

Посетительница на выставке Евгении Васильевой «Весна». Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Воспитанники Академии, вставшие в пикет у Гипсотеки с портретами классиков-живописцев, ничего «взрослого и ответственного» в работах экс-чиновницы не увидели.

— Нет в них никакой художественной ценности, они не несут ни художественной, ни смысловой нагрузки, — отрезала студентка Александра. — Васильева, наверное, надеялась, что ее «шедевры» прокатят за примитивизм. Но чтобы быть настоящим примитивистом, требуется большой талант и профессионализм. А цветовые решения ее работ абсолютно беспомощны, как и попытка скрыть отсутствие смысла широким мазком.

Стоявший рядом юноша выражал свою позицию без слов, одной лишь надписью на защитной маске: «Это не искусство».

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

При появлении Васильевой со свитой выкрики «Позор!» стали громче.

Студентов попыталась осадить встречавшая гостей музейная дама: «Не надо кричать, надо говорить тихо, это культурное учреждение».

— Мы кричим, потому что нас никто не слышит! — парировали студенты.

Ректор Академии Семен Михайловский в разговоре с «Новой» признал, что такое с его студентами впервые: «До сих пор они вообще ни в каких протестах не участвовали, но эта история задела за живое».

Как «безобразие» оценил ректор не акцию студентов, а саму выставку Васильевой в стенах Академии, попутно сравнив эту историю с куда более древней — появлением коня в сенате. Ректор убежден, что случись ей представить свои «творения» в экспериментальном выставочном пространстве, вроде галереи «Свиное рыло», это никого бы не покоробило.

Студенты, протестующие против проведения выставки в музее Академии художеств. Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Музей — самостоятельное юридическое лицо, его учредитель — Министерство культуры, Академии он не подчиняется, и лишь размещается в ее историческом здании на Университетской набережной. Руководство вуза не вправе формировать повестку экспозиций музея. О выставке Васильевой, по словам Семена Михайловского, он узнал случайно и был категорически против — «потому что это учебное заведение, студенты тут с утра до вечера, работают в этих залах и воспитываются на том, что искусство — это большой серьезный труд, а не такое вот… что они сейчас тут видят». Но его возражения роли не сыграли. «Я предупреждал, что скандал неизбежен. Мне лишь сказали в ответ — мы вас услышали. Конечно, Евгения Васильева красивая женщина, эффективный менеджер, она, видимо, очень правильно себя всегда вела, в том числе во время следствия и судебного процесса (ее начальник, министр обороны Анатолий Сердюков, остался в деле «Оборонсервиса» лишь свидетелем. — Т. Л.), сохранила ресурс серьезных связей. Теперь она — начинающий художник с погашенной судимостью, живет в своем воображаемом мире, жаждет иной славы. И для удовлетворения ее тщеславия есть влиятельные друзья. Уровень их возможностей можете оценить сами: меня заверяют, что выставки не будет, а через два часа говорят — будет. То есть кто-то в эти два часа сделал один звонок».

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Открытие выставки «Весна» прошло в закрытом режиме — только для приглашенных самой Васильевой.

Не пустили дальше лестницы и прессу, заранее созванную на это мероприятие, — предложив «погулять» пару часов по улице, пока тостуемая не выйдет для пресс-конференции.

Общение с журналистами вышло непродолжительным. Евгения Васильева порассуждала о своих научных изысканиях — «всю жизнь работала в области рационального знания, теперь стало интересно, что такое иррациональное знание, и как они работают на стыке». Объяснилась в любви «ко всему, что связано с Россией», выразила восхищение «нашим очень талантливым народом» и признательность за то, что сама может в РФ творить.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая в Петербурге»

Вопросы о том, по чьей инициативе плоды этого творчества оказались в стенах Академии и на коммерческих ли условиях, EVA переадресовала анонимному благодетелю. Мол, есть ценители ее работ, которые берут на себя все организационные и финансовые задачи. А ее саму деньги не интересуют — она просто творец. Некий коллекционер, ранее ставший обладателем нескольких ее произведений, попросил предоставить для этой выставки работы — она и предоставила. Но раскрывать имя считает некорректным без его на то согласия. Особую благодарность госпожа Васильева выразила «всем высшим силам, которые помогают».

Присутствия высших сил на выставке обнаружить не удалось. Но среди гостей можно было видеть бизнесмена Кюри Усманова, «коллекционера и мецената», как он сам себя позиционирует. Недавно Усманов приобрел за 400 тыс. долларов картину Дэвида Датуны «Всевидящий В.» (портрет президента Путина). Есть в коллекции Усманова и несколько работ Евгении Васильевой. Фотографии трех из них минувшей осенью господин Усманов продал на благотворительном аукционе по цене от 1200 до 1800 долларов.

Татьяна Лиханова

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