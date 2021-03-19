 

Мнение: Интервью украинского агента

19.03.2021, 4:26, Разное
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Задержанный сотрудниками ФСБ украинский шпион Владислав Есипенко дал интервью телеканалу «Крым 24».
Мы обратились в ФСБ с запросом об интервью после многочисленных заявлений от украинских политиков, правозащитников и СМИ, которые наперебой обвиняли российских силовиков в якобы незаконном задержании гражданина, в физическом и психологическом давлении на него. Однако на беседу с «Крым 24» Есипенко явился в добром здравии и рассказал, какую информацию поставлял Службе безопасности Украины.

Ещё до того, как жизнь свела его со спецслужбами, Есипенко работал репортёром на полуострове: снимал видеоролики для интернет-издания «Крым.Реалии» – украинского филиала американского «Радио Свобода», совершенно открыто финансируемого Госдепартаментом США.
«О жизни людей в Крыму [снимал]. Выборы. Какое состояние водохранилищ, блиц-опросы. Редакция сама определяла, какие материалы выставлять», – рассказал задержанный Владислав Есипенко в интервью «Крым 24».

Одним из последних редакционных заданий, которое Владислав Есипенко получил от своего редактора «Крым.Реалии», была съёмка квартиры президента Украины Владимира Зеленского в Крыму.
«Было редакционное задание проекта – снять дом Зеленского. В Ливадии. Я снял это», – отметил Владислав Есипенко.
Задачу поставила, по словам задержанного, редактор «Крым.Реалии» Елена Сорока.


Елена Сорока

В 2017 году, будучи на территории Украины, он познакомился со своим куратором из СБУ – Виктором Кравчуком. Тот предложил ему дублировать всю информацию, которую Есипенко собирал в Крыму, украинским спецслужбам.
«Он предложил дублировать видеоматериалы, которые я снимал на телепроекте «Крым.Реалии». Делал опросы среди людей, закачивал эту информацию на гугл-диск», – признался Владислав Есипенко.


Виктор Кравчук

Попался украинский шпион после того, как забрал из схрона заготовленную для него взрывчатку. Самодельная бомба была спрятана под Армянском – городом, расположенным недалеко от украинской границы.
«Я поехал на схрон, извлёк его [взрывное устройство] оттуда. Скорее всего, спецслужбы Украины заложили [бомбу в схрон], а мне передал эту информацию Виктор Кравчук. <…> Для самообороны я эту гранату взял себе. Для самообороны от агрессивных людей», – сказал Есипенко.

Напомним, Владислава Есипенко задержали несколько дней назад. Как только ФСБ распространила информацию об этом, в МИД Украины выразили «решительный протест» и снова обвинили Россию во всех смертных грехах, в частности – . Высказался и президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай. Он подтвердил, что Владислав Есипенко был фрилансером украинской службы «Радио Свобода» и потребовал немедленно освободить задержанного.

https://crimea24.tv/content/peredaval-informaciyu-o-sostoyanii-vo/ – цинк (по ссылке видео)

В общем, сдал всех, кто уже успел заявить, что он "просто журналист". Один в один как с Фруде Бергом.

Источник: Colonel Cassad



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