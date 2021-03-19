Взошли полторы тысячи семян, выведенных в космосе

Китайские ученые ожидают высокого урожая от риса, выведенного в космическом пространстве. Однако судить об этом еще рано. Первые полторы тысячи семян уже дали всходы. Вскоре их высадят в поле. Но только в июне станет известно, насколько успешным был эксперимент.

Напомним, что на борту космического аппарата «Чанъэ-5» была проведена селекция рисовых семян. Ученые ставили перед собой цель вывести наиболее устойчивый и плодовитый сорт.

Рис пролетел в космическом пространстве около 760 тысяч километров. Ученые полагают надежду на то, что радиация и условия невесомости окажут позитивное воздействие на характеристики растения. Впрочем, ожидаемые наследственные изменения могли и не произойти.