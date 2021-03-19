Инсайдер рассекретил планы компании Samsung

Один из известных инсайдеров по имени Эвен Бласс опубликовал новые данные о дальнейших планах южнокорейского производителя Samsung по выпуску смартфонов и других устройств.

Источник утверждает, что 14 апреля состоится первая презентация. На ней публике представят, вероятнее всего, свежие версии ноутбуков Galaxy Book и Galaxy Chromebook.

Затем инсайдер пообещал перерыв до июня. В начале лета должен выйти на рынок планшет Galaxy Tab S7 Lite. А первый в этом году смартфон от Samsung мы увидим уже в июле. Новый Galaxy A22 выйдет с поддержкой формата беспроводной связи 5G. Не исключено, что одновременно компания представит и другую модель – Galaxy A82 5G. Еще один мобильный гаджет выйдет уже в августе.