До 1 июля появится новый iPad с экраном следующего поколения

Инсайдеры опубликовали в сети информацию о дальнейших планах компании Apple по выпуску новых устройств. Благодаря им стало известно, что новый iPad Pro с дисплеем следующего поколения будет представлен до первого июля текущего года.

Экран будет производиться по технологии mini-LED, сообщает источник. Разговоры о ее внедрении в компании велись уже несколько лет. Также стало известно, что новые экраны будут изготовлены на производственных мощностях Epistar, где уже зарезервировано для iPad Pro примерно 50%.

Ближайшая презентация в Apple должна состояться 23 марта. На ней производитель представит AirTags и AirPods 3. Ранее предполагали, что в тот же день покажут новые iPad, но, как видим, их выпуск задерживается.