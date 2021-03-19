 

До 1 июля появится новый iPad с экраном следующего поколения

19.03.2021, 4:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Инсайдеры опубликовали в сети информацию о дальнейших планах компании Apple по выпуску новых устройств. Благодаря им стало известно, что новый iPad Pro с дисплеем следующего поколения будет представлен до первого июля текущего года.

Экран будет производиться по технологии mini-LED, сообщает источник. Разговоры о ее внедрении в компании велись уже несколько лет. Также стало известно, что новые экраны будут изготовлены на производственных мощностях Epistar, где уже зарезервировано для iPad Pro примерно 50%.

Ближайшая презентация в Apple должна состояться 23 марта. На ней производитель представит AirTags и AirPods 3. Ранее предполагали, что в тот же день покажут новые iPad, но, как видим, их выпуск задерживается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / В Белоруссии отменили смертный приговор в отношении убийцы пенсионеров

25.10 / В Ровно произошло смертельное ДТП с участием маршрутки

03.08 / Стало известно о серьезной болезни почетного папы Бенедикта XVI

04.08 / Трамп: американский контингент в Афганистане «очень скоро» сократится до 4000 человек

06.07 / Названы курорты РФ с самым теплым морем

19.02 / В Госпродпотребслужбе считают, что причинами распространения COVID-19 в Ивано-Франковской области стали массовые празднования и свадьбы

02.03 / В Украине слишком высокий уровень потребления газа – Коболев

09.10 / Украинский ученый Комиссаренко назвал средство для профилактики COVID-19

02.09 / Демократы винят в беспорядках Трампа и Россию

24.08 / Белорусская оппозиция не сочла принципиальным вопрос о национальном флаге

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска