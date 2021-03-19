 

Путин заявил о готовности РФ жить в новых геополитических условиях

19.03.2021, 3:52, Новости дня
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Россия готова жить в новых геополитических условиях, однако не допустит, чтобы ее щедрые подарки использовались ей во вред, сообщил глава государства Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины вхождения Крыма в состав РФ в спорткомплексе «Лужники».

«Хочу сказать, что мы готовы жить в новых геополитических условиях. Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии, мы рассматриваем народы этих стран как братский народ. Мы готовы подставить им плечо и локоть для того, чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности. А их достаточно», – передает слова главы государства РИА «Новости».

«Но мы никогда не согласимся только с одним – чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки РФ для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», – добавил Путин.

Президент поздравил россиян со сцены «Лужников» на концерте в честь годовщины возвращения Крыма.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.



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