ВМФ пообещали три атомные подлодки до конца года

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень» войдут в состав ВМФ РФ до конца 2021 года, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«До конца [2021] года ВМФ РФ получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» – «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» – «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», – сказал Евменов в интервью изданию «Красная звезда».

В начале марта в ОСК сообщали, что все замечания на головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Позже в оборонно-промышленном комплексе раскрыли срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск». Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить атомные подводные крейсеры стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.