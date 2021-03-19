 

ВМФ пообещали три атомные подлодки до конца года

19.03.2021, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Олег» проекта 955А «Борей-А» и две атомные подлодки «Казань» и «Новосибирск» проекта 885М «Ясень» войдут в состав ВМФ РФ до конца 2021 года, сообщил главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов.

«До конца [2021] года ВМФ РФ получит в свой состав ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта «Борей-А» – «Князь Олег», атомные подводные крейсеры проекта «Ясень» – «Казань» и «Новосибирск», которые строятся на предприятии «Севмаш», – сказал Евменов в интервью изданию «Красная звезда».

В начале марта в ОСК сообщали, что все замечания на головной атомной многоцелевой подлодке проекта 885М «Казань» устранены, корабль готов к передаче в боевой состав Военно-морского флота. Позже в оборонно-промышленном комплексе раскрыли срок передачи ВМФ многоцелевой АПЛ проекта 885М «Новосибирск». Тем временем на «Севмаше» приступили к формированию корпусов седьмой и восьмой АПЛ проекта 885М. На предприятии в разных стадиях строительства находятся еще шесть субмарин этого проекта.

Напомним также, ко Дню Победы 9 мая 2021 года планируется заложить атомные подводные крейсеры стратегического назначения «Дмитрий Донской» и «Князь Потемкин» проекта 955А («Борей-А»). 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ РФ вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А»). 12 декабря стратегическая АПЛ проекта 955А «Владимир Мономах» выполнила залповый пуск сразу четырех баллистических ракет «Булава» из акватории Охотского моря.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.09 / Степанов: Или мы соблюдаем правила карантина, или видим апокалиптические картины в городах Украины

22.11 / В Житомире депутат горсовета наехал на полицейского – СМИ

22.12 / В Ухани жизнь снова заиграла красками — авторитарные меры помогли Китаю победить COVID-19

01.03 / Электрокар Hyundai Ioniq 5 получит инновационные аккумуляторы от SK

04.07 / Омелян: При Януковиче за должности министров или замов предлагались миллионы. А сейчас – смешные деньги: “десятка”, “пятерка”, “штука”

24.07 / В РФ подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

12.08 / Еще три кандидата президенты Белоруссии обжаловали результаты выборов

15.07 / Десятки людей задержаны в центре Москвы на акции «Нет вечному Путину»

24.09 / “На расстоянии”. Гагарина выпустила клип об одиночестве. Видео

15.07 / Вирусолог объяснил появление в РФ сотни штаммов коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска