 

Мнение: Досрочные выборы

19.03.2021, 3:46, Разное
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20 июня в Армении должны состояться досрочные парламентские выборы. Пашинян должен для этого объявить о своей отставке с 20 апреля по 5 мая. Переговоры с оппозицией в целом завершены, появился вариант выхода из кризиса.

У армян появляется выбор, который выглядит не самым лучшим – либо снова Пашинян, при котором Карабах проиграл войну с Азербайджаном, либо возвращение "карабахского клана", который, в сущности, и создал условия для поражения. Уже поэтому предполагать, чем завершатся выборы, пока преждевременно.

Однако главное в этой ситуации то, что Армения получает механизм разрешения политических кризисов. Никто не цепляется скрючившимися пальцами за власть, не правит конституцию под себя и не обнуляет сроки. Нет и лозунга: "Есть Пашинян – есть Армения". Всё становится будничным и рабочим. Есть кризис – есть вариант выхода из него через голосование. Если народ ошибется и выберет не того – значит, будет новый кризис и новый вариант выхода из него. Никто не обещал, что всё будет гладко. Но главное здесь – наличие слова "будет". У Армении появляется будущее. В отличие от тех стран, у которых будущее украли.

Источник: Эль Мюрид



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