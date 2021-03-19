«Кто так обзывается, сам так и называется»

Путин — о Джо Байдене.

Президент Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, который накануне согласился с тем, что российского лидера можно назвать «убийцей».

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«Кто так обзывается, сам так и называется»,

— заявил российский лидер на встрече с представителями общественности Крыма. Он отметил, что эта детская поговорка содержит очень глубокий смысл.

«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия», — пояснил он, добавив, что в ответ на заявления Байдена хотел бы пожелать ему здоровья.

Накануне в ходе интервью ABC News журналист спросил американского президента, считает ли он Путина «убийцей». Он ответил утвердительно.

Тем не менее Байден сообщил, что у них с Путиным был «долгий» разговор и выразил мнение, что с Россией можно сотрудничать в некоторых областях. Он привел в пример решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений.

Спустя несколько часов после выхода интервью РФ отозвала своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для консультации о перспективах отношений с США.

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