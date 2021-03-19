 

«Кто так обзывается, сам так и называется»

19.03.2021, 3:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Путин — о Джо Байдене.

Президент Владимир Путин прокомментировал слова своего американского коллеги Джо Байдена, который накануне согласился с тем, что российского лидера можно назвать «убийцей».

«Кто так обзывается, сам так и называется»,

— заявил российский лидер на встрече с представителями общественности Крыма. Он отметил, что эта детская поговорка содержит очень глубокий смысл.

«Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что это мы. И, из этого исходя, оцениваем его действия», — пояснил он, добавив, что в ответ на заявления Байдена хотел бы пожелать ему здоровья.

Накануне в ходе интервью ABC News журналист спросил американского президента, считает ли он Путина «убийцей». Он ответил утвердительно.

Тем не менее Байден сообщил, что у них с Путиным был «долгий» разговор и выразил мнение, что с Россией можно сотрудничать в некоторых областях. Он привел в пример решение продлить Договор об ограничении стратегических вооружений.

Спустя несколько часов после выхода интервью РФ отозвала своего посла Анатолия Антонова из Вашингтона в Москву для консультации о перспективах отношений с США.

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.08 / «Трачу минимум миллион рублей в месяц»: Анна Калашникова рассказала о своих расходах

26.12 / Покупателям «Пятёрочки» запретили чистить картошку перед взвешиванием

12.09 / Мнение: “Женский марш” в Минске

15.11 / “Когда Бэтмена нет в городе”: Анастасия Решетова восхитила поклонников оригинальным образом

19.07 / Мнение: Последствия Джорджа Флойда

03.03 / Спецкору «Новой» Илье Азару назначили штраф 150 тысяч рублей

05.08 / В Москве назвали незаконным отделение Белоруссии от России

26.10 / В Кремле отказались помочь Лукашенко в подавлении “общенациональной забастовки”

02.10 / Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных женщин и их детей

14.09 / Мнение: Россия даст Белоруссии кредит на 1,5 млрд. долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска