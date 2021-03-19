Мнение: Коротко о разном. 18.03.2021

1. Путин отреагировал на адресные оскорбления Байдена, записав короткий диз в стиле "сам такой" и завуалированно намекнул на проблемы Байдена со здоровьем. После чего последовала попытка взять Байдена на слабо, предложив ему онлайн-дебаты. Предложение из цикла "Ну давай, выйдем сам на сам". Предложение беспроигрышное – если Байден сливается, то можно говорить, что он испугался (в интернете это так и будет выглядеть), а если согласится, то он фактически признает некое равенство с Путиным и к тому же откроет тому возможность в ходе подобных дебатов транслировать свои нарративы на американскую аудиторию (которая была бы немаленькой, если бы такое шоу состоялось). Кроме того, для США будет неманого непривычно, когда кто-то в принципе вызывает их президента на дебаты. Обычно все наоборот – это Вашингтон поучает других президентов и вызывает их на ковер. Так как Байден особо в дебатах не силен и имеет явные проблемы со здоровьем, то он скорее всего с темы съедет под разными предлогами, что администрация Белого Дома уже начала осуществлять, попутно заявив, что Байден на тему оскорблений Путина ни разу не жалеет. Да и в целом, в таких дебатах для США не видно никаких плюсов, одни минусы. Так что 95%, что дебатов не будет. 5% оставлю на сценарий, когда у США есть какая-нибудь информационная бомба, которую могут попробовать взорвать в ходе таких дебатов на максимальную аудиторию подловив Путина на его предложении.

2. Госдеп США снова потребовал прекратить строительство "Северного Потока-2" угрожая различными санкциями европейским фирмам занятым в проекте. "Северный Поток" стой, раз, два…Пока что, несмотря на угрозы, строительство проекта продолжается, так как немцы в него вцепились руками и ногами, будучи готовы терпеть даже неприятности со стороны США. Потому что немецкий бизнес между принципами и деньгами, выбрал деньги. Россия этим очевидно пользуется, с удовольствием обыгрывая тему ущемления немцев американцами. Американцы пока что больше угрожают, чем реализуют свои угрозы, так как сами понимают опасность, что если перегнуть с немцами палку, последствия могут превысить проблемы от запуска "Северного Потока-2". Поэтому фоновая шумиха продолжается, а проект строится, если конечно США не захотят пойти на принцип даже ценой серьезного ухудшения отношений с Германией.

3. В Европе снова разрешили "АстроЗенеку" с формулировкой "она безопасна, но есть риски образования тромбов". Данное предупреждение рекомендовано печатать на упаковке вакцины, что выглядит еще более стремно. В основном для того, чтобы снять ответственность с производителя и регулятора в случае смерти от тромба вызванного вакциной. На тему "добавления от регулятора" вспомнилось из "Автостопом по Галактике".

— Что? «Безвредна»? Это всё, что сказано? «Безвредна»! Одно слово!

Форд пожал плечами:

— В Галактике сто миллиардов звёзд, а ёмкость микропроцессоров книжки ограничена. К тому же о Земле в общем-то никто и не слышал.

— Но теперь, надеюсь, ты о ней расскажешь?

— Я написал и передал издателю новую статью. Её, конечно, подредактируют, но суть сохранится.

— Что же там будет сказано?

— «В основном безвредна», — произнёс Форд и смущённо кашлянул.

4. На Украине хотят принять закон об уравнивании "Русского мира" к коммунизму и нацизму. Как обычно продвигают дегенераты связанные с Зеленским. По-прежнему забавно смотреть на оправдания тех, кто призывал за него голосовать как за "лучший выбор".

Де-факто, любую критику нацистского режима хотят запретить, особенно с учетом того, что даже у нас в стране не могут внятно сформулировать, что же такое "Русский мир". Соответственно, подобный закон открывает максимально широкое поле для произвольных репрессий. По сути, по таким обвинениям можно запретить практически все что угодно. Что полностью укладывается в текущий курс по сращиванию власти с нацистскими группировками, закрытием телеканалов, преследованием инакомыслящих и прочим попыткам выслужиться перед текущей администрацией Белого Дома.

К этой теме я еще вернусь в отдельном материале.

5. К принятию закона о просветительской деятельности и прочим чудесным новостям на культурном фронте.

6. В Британии рассматривают новый закон о протестах.

Там много чудесного https://russian.rt.com/inotv/2021-03-18/Zastavit-pokrasnet-dazhe-diktatora-Daily. У нас пока серьезно отстают от хода передовой демократической мысли.

Одобренный палатой общин парламента Великобритании законопроект о праве на протесты породил огромное количество споров, пишет Daily Mirror. Отдельные его пункты, к примеру, позволяющие полиции устанавливать время начала и окончания демонстраций или устанавливать лимит шума для протестующих, вызвали негодование у ряда политиков и организаций. По словам лейбориста Гэвина Робинсона, новый законопроект «заставит покраснеть даже диктаторов».

Новый законопроект касательно права на протесты был одобрен в палате общин парламента Великобритании, пишет Daily Mirror. Как отмечает издание, законопроект получил ошеломительную поддержку представителей от консерваторов: лишь три парламентария-консерватора воздержались от голосования, остальные проголосовали за. Теперь законопроект будет рассмотрен на предмет исключения наиболее спорных элементов, после чего его передадут на согласование в палату лордов.

Как отмечает Daily Mirror, законопроект был одобрен палатой общин, несмотря на активное возмущение по поводу некоторых из его пунктов. К примеру, согласно законопроекту, «серьёзное раздражение» человека без значимой причины будет незаконным действием, карающимся вплоть до лишения свободы сроком на 10 лет. Кроме того, полиция будет вправе устанавливать лимиты шума для протестующих, а также время начала и окончания демонстраций. Законопроект также предусматривает наказание за вандализм и помехи движению.

Ряд представителей от полиции и юстиции предупредили, что такие меры могут стать угрозой для демократии. Даже бывший премьер от консерваторов Тереза Мэй заявила, что боится возможных «ненамеренных последствий».

Депутат парламента от партии лейбористов Дэвид Лэмми раскритиковал новый законопроект, отмечает издание. «Я рад, что драконовские лимиты на силу протестов ещё не были введены во время великих протестов XX века, приведших к реальным изменениям», — приводит Daily Mirror слова Лэмми. По мнению политика, вместо того чтобы объединить людей, правительство предлагает законопроекты, натравливающие их друг на друга и отнимающие часть их свобод. Коллега Лэмми из партии DUP Гэвин Робинсон также остался недоволен законопроектом, отметив, что «размытый характер написания этого законопроекта заставит покраснеть даже диктатора».

То есть, если приходит такой человек на любой митинг, а потом пишет заявление в полицию, что "он серьезно раздражен увиденным и услышанным", то в теории по такому доносу можно получить до 10 лет. А если добавить сюда привышение уровня шума, то еще пару-тройку лет можно накинуть.

А если такой человек работает на полицию, то…

7. Московский стадион "Спартак" сегодня официально переименовали в "Открытие Банк Арену". Это даже звучит тупо. Но деньги очевидно перевесили, тем более во времена торжествующей спортивной нейтральности, когда спортсмены и тем более клубы никому ничего не должны.

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