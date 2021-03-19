 

Большинство пользователей iPhone сохранят верность известному бренду

19.03.2021, 3:30, Новости дня
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Более 90 процентов владельцев смартфонов, выпущенных под брендом iPhone, собираются в будущем приобрести аппарат той же марки. Если точнее, то доля «верных пользователей» составляет 91,9%, что на 1,4% больше, чем было в 2019 году.

Аткой лояльности нет ни у одного другого производителя, отмечают эксперты. Так, Samsung новой модели в будущем хотели бы купить 74% нынешних владельцев. Больше всего желающих среди тех, у кого последние и предпоследние версии Galaxy.

По количеству лояльных пользователей Samsung сейчас на втором месте. Впрочем, процент желающих остаться «внутри бренда» ранее был выше. В позапрошлом году так хотели поступить 85,7% владельцев мобильных гаджетов данной марки, напоминают аналитики.



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